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Nội soi tai phải cách nhau 7 ngày mới được BHYT thanh toán?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nội soi tai phải cách nhau 7 ngày mới được BHYT thanh toán?

Hiện nay không có quy định về khoảng cách thực hiện dịch vụ nội soi tai. Bác sĩ căn cứ tình trạng bệnh nhân cụ thể để ra chỉ định thực hiện các cận lâm sàng, xét nghiệm để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.

Ngày 21/7/2026, bà Nguyễn Mỹ Dung (Ninh Bình) đưa con đi khám bệnh đúng tuyến BHYT tại bệnh viện nhi. Con của bà được chẩn đoán viêm tai giữa cấp, có chỉ định nội soi tai, chi phí do BHYT chi trả. Bác sĩ hẹn tái khám sau 3-5 ngày.

Ngày 24/7/2026 (sau 4 ngày), bà Dung đưa con đi tái khám nhưng dịch vụ nội soi tai lần này không được BHYT chi trả. Theo giải thích của bác sĩ, nội soi tai phải thực hiện cách nhau 7 ngày thì BHYT mới chi trả.

Bà Dung hỏi, có quy định nào về việc dịch vụ nội soi tai chỉ được BHYT thanh toán khi thực hiện cách lần trước từ 7 ngày trở lên không? Nếu có, quy định cụ thể văn bản nào?

Con của bà Dung tái khám theo đúng lịch hẹn của bác sĩ (sau 4 ngày) thì việc không được BHYT thanh toán chi phí nội soi tai có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình trả lời như sau:

Hiện nay, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam không có quy định về khoảng cách thực hiện dịch vụ nội soi tai. Bác sĩ căn cứ tình trạng bệnh nhân cụ thể để ra chỉ định thực hiện các cận lâm sàng, xét nghiệm để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.

Việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT căn cứ vào các quy định của Luật BHYT, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Nội dung hỏi và thông tin bà Dung cung cấp chưa đủ căn cứ để cơ quan BHXH xác định đúng hay không đúng quy định. Chưa rõ việc từ chối thanh toán này do cơ quan BHXH từ chối hay do bà Dung được tư vấn thanh toán dịch vụ.

Đề nghị bà Dung cung cấp thêm thông tin để cơ quan BHXH phối hợp với bệnh viện nhi kiểm tra, làm rõ.

Theo PV

Báo Chính phủ

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