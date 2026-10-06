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Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau một năm mở rộng, hơn 120km cao tốc Nội Bài - Lào Cai có nhiều đoạn thảm nhựa, khối lượng tuyến đạt khoảng 70%.

Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?- Ảnh 1.

Dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng, do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Phạm vi dự án dài 121,33km, từ Km123+080 đến Km244+155.

Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?- Ảnh 2.

Theo thiết kế, đoạn cao tốc đang khai thác với 2 làn xe sẽ được mở rộng lên 4 làn, nền đường rộng 24m và có dải phân cách giữa.

Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?- Ảnh 3.
Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?- Ảnh 4.

Dự án đồng thời xây dựng thêm cầu, kéo dài cống chui dân sinh và đầu tư hầm dài khoảng 530m.

Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?- Ảnh 5.

Các hạng mục được triển khai nhằm hoàn thiện tuyến theo quy mô được phê duyệt, đồng thời tạo điều kiện cho việc nâng cấp quy mô lớn hơn trong tương lai.

Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?- Ảnh 6.

Những ngày đầu tháng 10, máy móc được huy động làm nền đường, cầu, hệ thống thoát nước và mặt đường.

Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?- Ảnh 7.

Sau một năm, nhiều đoạn đã có sự thay đổi rõ rệt. Tại Km213, lớp bê tông nhựa đã được thảm trên phần đường mở rộng.

Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?- Ảnh 8.
Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?- Ảnh 9.

Gần nút giao IC14 - Mậu A, một số đoạn đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính.

Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?- Ảnh 10.

Trên những đoạn khác, nền đường được hoàn thiện từng lớp trước khi chuyển sang thi công mặt đường. Các cầu, cống và hệ thống thoát nước cũng được thi công song song để không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?- Ảnh 11.

Tại Km186, hầm Đại Việt dài khoảng 530m là một trong những hạng mục lớn của dự án.

Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?- Ảnh 12.

Công trình được tổ chức thi công liên tục với nhiều nhóm công nhân làm việc theo ca, thực hiện các công đoạn lắp dựng cốt thép, ván khuôn và đổ bê tông vỏ hầm.

Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?- Ảnh 13.

Hầm Đại Việt đã được đào thông từ tháng 5. Sau khi hoàn thành phần đào, nhà thầu chuyển sang thi công vỏ hầm và các hạng mục bên trong. Đến đầu tháng 10, khoảng 300m trong tổng chiều dài 530m vỏ hầm đã được đổ bê tông.

Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?- Ảnh 14.

Do mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai được thực hiện trong khi tuyến cao tốc cũ vẫn khai thác nên các đơn vị thi công phải bố trí máy móc, nhân lực và phương án tổ chức giao thông phù hợp với từng vị trí.

Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?- Ảnh 15.

Công việc trên công trường được thực hiện nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn cho phương tiện đang lưu thông.

Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?- Ảnh 16.

Tại nhiều vị trí, phần đường mới được thi công song song với tuyến hiện hữu. Khi nền đường hoàn thành, các nhà thầu tiếp tục thảm nhựa, hoàn thiện công trình thoát nước và những hạng mục liên quan.

Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?- Ảnh 17.

Ông Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc thuộc VEC, cho biết các đơn vị thi công chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo thời tiết, tranh thủ những khoảng thời gian thuận lợi để tăng khối lượng.

Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?- Ảnh 18.

Theo ông Hải, việc đẩy nhanh tiến độ mở rộng cao tốc nhằm bảo đảm giao thông trên tuyến được thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Tây Bắc.

Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?- Ảnh 19.

Theo kế hoạch, dự án phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Khi hoàn thành, đoạn Yên Bái - Lào Cai sẽ có 4 làn xe thay cho 2 làn hiện hữu, tăng năng lực khai thác trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tạo thuận lợi hơn cho phương tiện lưu thông về Lào Cai, cũng như kết nối với khu vực Tây Bắc.

Theo Viên Minh/ VTC News

VTC News

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