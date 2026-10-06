Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?

Hầm Đại Việt đã được đào thông từ tháng 5. Sau khi hoàn thành phần đào, nhà thầu chuyển sang thi công vỏ hầm và các hạng mục bên trong. Đến đầu tháng 10, khoảng 300m trong tổng chiều dài 530m vỏ hầm đã được đổ bê tông.