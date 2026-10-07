Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy tiến độ Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai

Kiểm tra thực địa Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai vào ngày 7/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những điểm nghẽn còn tồn tại, bảo đảm tiến độ thi công, đồng thời không làm gián đoạn các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, dự án có chiều dài 21,7km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng 105,872ha. Đến nay, 7/7 phường, xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao 100% diện tích theo chỉ giới dự án. Khối lượng thi công đạt khoảng 23,3%; các nhà thầu đang triển khai nền đường, hào kỹ thuật và các hạng mục tại những vị trí đủ điều kiện.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng kiểm tra thực địa Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ. Đáng chú ý là việc di dời Nghĩa trang người nước ngoài chưa hoàn thành. Thành phố đã làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thống nhất phương án xử lý.

Tại phường Yên Nghĩa và khu vực Biên Giang (phường Chương Mỹ), Thành phố đã chấp thuận bổ sung phương án bố trí tái định cư. Các địa phương đang xây dựng phương án, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Một điểm nghẽn khác là tuyến cấp nước sạch của Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai chưa được di chuyển, ảnh hưởng đến mặt bằng thi công. Một số vị trí hoàn trả mặt đường sau thi công Dự án đầu tư hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hợp phần tuyến ống truyền tải và bơm tăng áp chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, cần sớm khắc phục.

Tại nút giao Quốc lộ 6 với đường Vành đai 4, một số hạ tầng kỹ thuật và một hộ dân chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng, cản trở thi công. Dự án cũng gặp khó khăn về nhân công và nguồn vật liệu, nhất là cấp phối đá dăm loại 1, loại 2. Nguồn đá từ khu vực Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ, đang khan hiếm do sản lượng khai thác hằng năm gần hết.

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai khối lượng thi công mới đạt khoảng 23,3%.

Ghi nhận công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân cơ bản hoàn thành, Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng cho rằng đây là điều kiện quan trọng để đẩy nhanh các hạng mục tiếp theo. Tuy nhiên, các đơn vị cần tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc liên quan đến công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi, trong đó có tuyến cấp nước Xuân Mai, đường điện 220kV, hệ thống viễn thông và điện hạ thế tại nút giao Vành đai 4 - Quốc lộ 6.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng, thống nhất phương án xử lý cụ thể đối với đường điện, cáp quang; sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng để nhà thầu tổ chức thi công liên tục.

Đối với tuyến cấp nước Xuân Mai, các đơn vị phải chủ động phối hợp trong quá trình thi công, bảo đảm an toàn hệ thống. Nếu phát sinh sự cố phải kịp thời trao đổi, xử lý, không để ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho người dân cũng như tiến độ dự án.

Lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn phải đi đôi với duy trì ổn định các dịch vụ thiết yếu. Việc triển khai dự án không được làm gián đoạn cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, qua đó bảo đảm vừa đẩy nhanh tiến độ công trình giao thông trọng điểm, vừa phục vụ ổn định đời sống người dân.