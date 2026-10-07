Một tỉnh miền Tây sắp có tuyến đường hành lang ven biển dài 60km, vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng

Ngày 6/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về Dự án Xây dựng tuyến đường hành lang ven biển trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh, dự án có tổng chiều dài hơn 60km, gồm khoảng 56km đường xây dựng mới và cầu Cửa Cung Hầu cùng đường kết nối.

Tổng vốn thực hiện dự án gần 9.187 tỷ đồng; trong đó, vốn vay ADB hơn 6.716 tỷ đồng, vốn đối ứng hơn 2.470 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2030.

Dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển về hướng biển; kết nối, phát triển kinh tế thủy sản, du lịch, năng lượng, công nghiệp và thu hút đầu tư vào các khu kinh tế ven biển.

Đồng thời, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế xanh, giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đến nay, dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi và được Bộ Tài chính quyết định cho vay lại vốn vay ODA. Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh đang phối hợp với ADB hoàn thiện dự thảo tài liệu đàm phán.

Đồng thời, triển khai các công việc chuẩn bị bước thiết kế bản vẽ thi công và cắm cọc giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các xã, phường thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác của ADB trao đổi về các tài liệu cần hoàn thiện phục vụ thẩm định và tiến độ triển khai các bước tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển châu Á (Ảnh: UBND tỉnh Vĩnh Long)

Nội dung tập trung vào công tác thiết kế, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng; đánh giá tác động môi trường và xã hội; chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và phục hồi sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng.

Các bên cũng thảo luận khả năng sử dụng phần vốn dư do chênh lệch tỷ giá để bổ sung quy mô đầu tư một số hạng mục của dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của ADB trong quá trình chuẩn bị dự án.

Nhấn mạnh vai trò của tuyến đường ven biển trong kết nối hạ tầng, mở rộng không gian phát triển của tỉnh, Ông Nguyễn Trúc Sơn mong rằng ADB tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh thủ tục thẩm định, đàm phán và ký kết hiệp định vay, hướng dẫn các công việc có thể triển khai trước khi hiệp định có hiệu lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các địa phương khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Xác định cụ thể nhu cầu vốn, bàn giao mốc và ranh giới dự án để thực hiện các bước tiếp theo. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải bảo đảm quyền lợi của người dân, quan tâm hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định đời sống và sinh kế của các hộ bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với ADB trong quá trình triển khai, phấn đấu thi công dự án trong quý II/2027.