Bán nhà nhiều năm, có trường hợp vẫn nhận thông báo nợ thuế sử dụng đất: Lãnh đạo Cục Thuế nói gì?

Theo đó, theo phản ánh, thông qua ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile, không ít người dân bất ngờ phát hiện còn nợ tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bị phạt chậm nộp, dù đã nộp đầy đủ, thậm chí không ít người đã bán thửa đất nhiều năm, sổ đỏ đã sang tên nhưng vẫn nợ thuế. Để xóa tiền nợ, nhiều người phải chật vật cung cấp các giấy tờ để chứng minh mình không nợ thuế, trong khi việc mua bán đã diễn ra nhiều năm, nhiều giấy tờ đã bị thất lạc.

Thông tin về vấn đề này, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là sắc thuế có phạm vi phủ sóng rất rộng với số lượng đối tượng nộp thuế rất lớn. Dù số tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải đóng với từng hộ gia đình, cá nhân không lớn nhưng tổng thu ngân sách hàng năm của sắc thuế này cũng lên tới hàng nghìn tỷ đồng.



Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Thuế thừa nhận trong quá trình triển khai thu sắc thuế này có phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, trong đó chủ yếu xuất phát từ 2 nguyên nhân. Thứ nhất là chưa liên thông dữ liệu giữa các cơ quan. Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế, thuế chỉ là một khâu trong quy trình này. Khi đất đai chuyển nhượng nhưng thủ tục chưa hoàn tất, thông tin chưa chuyển sang cơ quan thuế, dẫn đến việc cơ quan thuế vẫn gửi thông báo nộp thuế cho chủ cũ.

Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính). Ảnh: Bộ Tài chính

"Nếu dữ liệu chủ sở hữu mới mảnh đất được liên thông và cập nhật kịp thời, tình trạng ghi nhận nhầm nghĩa vụ thuế này sẽ được khắc phục", ông Long nói.

Nguyên nhân thứ hai đến từ việc cập nhật/chuẩn hóa dữ liệu nghĩa vụ thuế chưa hoàn thiện. Theo đó, có một số trường hợp là người sử dụng đất đã nộp thuế nhưng trong năm vẫn nhận thông báo chưa nộp, có thể xuất phát từ độ trễ của việc ghi nhận dữ liệu, hoặc thông báo bị trùng giữa các người nộp thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết đã ghi nhận một số trường hợp này và có biện pháp khắc phục khi nhận được phản ánh của người nộp thuế. Ông đồng thời đề nghị người nộp thuế khi gặp các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế có thể phản ánh tới cơ quan này qua Cổng thông tin dịch vụ của cơ quan thuế, Bộ Tài chính hoặc phản ánh thông qua hệ thống eTax Mobile. Cơ quan này sẽ tiến hành rà soát và chỉnh sửa theo đúng quy định.

"Cục Thuế cũng sẽ chỉ đạo cơ quan thuế các địa phương xử lý kịp thời các vấn đề này để đây không còn là vướng mắc trong quá trình người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước về thuế đất phi nông nghiệp", ông Long nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, tình trạng người dân đã chuyển nhượng đất đai theo quy định nhưng cơ quan thuế vẫn thu theo dữ liệu cũ thì trách nhiệm thuộc về các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc tăng cường cập nhật dữ liệu.

Thứ trưởng nêu rõ cần đảm bảo cơ sở dữ liệu về nhà ở, đất đai và dữ liệu thuế được "đúng, đủ, sạch, sống" và liên thông với nhau.

"Cơ quan thuế đã rất chủ động đề xuất, nhưng cũng cần sự phối hợp trách nhiệm từ các cơ quan khác như chính quyền địa phương, cơ quan tài nguyên môi trường... để không còn xảy ra tình trạng bán nhà đất rồi vẫn nhận thông báo nộp thuế", Thứ trưởng nhấn mạnh.