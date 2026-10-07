Thái Lan đã có hơn một nửa ô tô mới là xe điện hóa: Việt Nam đang ở đâu?

Theo PwC, mạng lưới dịch vụ tư vấn, kiểm toán và thuế hoạt động tại nhiều quốc gia, doanh số xe điện hóa (xEV), gồm xe thuần điện (BEV), hybrid (HEV) và hybrid cắm sạc (PHEV), tại Thái Lan đạt khoảng 206.000 xe trong nửa đầu 2026, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất trong nhóm ASEAN-6 (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam), vượt Việt Nam với khoảng 127.000 xe và Indonesia với 114.000 xe.

Tỷ lệ xEV trong tổng doanh số ô tô tại Thái Lan đạt 53% trong sáu tháng đầu năm, tăng mạnh so với 32% cùng kỳ 2024. Riêng doanh số BEV tăng khoảng 84%, theo PwC.

Với tỷ trọng này, xe điện hóa đã chiếm hơn một nửa lượng ô tô mới bán ra tại Thái Lan trong nửa đầu năm. Thị trường này đang chuyển nhanh từ giai đoạn thử nghiệm sang giai đoạn mở rộng quy mô.

Tỷ lệ xEV trong tổng doanh số ô tô tại Thái Lan đạt 53% trong sáu tháng đầu năm, tăng mạnh so với 32% cùng kỳ 2024. Ảnh: Bangkok Post

Dữ liệu của Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) cho thấy xu hướng tiếp tục trong những tháng sau đó. Trong bảy tháng của năm 2026, xe điện và hybrid chiếm 55% lượng ô tô mới đăng ký tại Thái Lan, lần đầu tiên vượt nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong.

Theo Cơ quan Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), dựa trên dữ liệu của Cục Giao thông đường bộ Thái Lan, trong bảy tháng năm 2026, Thái Lan có 144.189 xe BEV đăng ký mới, tăng 77,8% so với cùng kỳ 2025. Riêng ô tô con BEV đạt 126.439 xe, tăng 88,2%.

Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh người mua Thái Lan có nhiều lựa chọn hơn. PwC cho rằng số lượng mẫu xe ngày càng tăng, hạ tầng sạc được mở rộng và nhu cầu tìm giải pháp thay thế xe sử dụng động cơ đốt trong đang thúc đẩy thị trường.

Các hãng xe Trung Quốc cũng mở rộng nhanh tại Thái Lan, cạnh tranh bằng giá, danh mục sản phẩm và đầu tư sản xuất trong nước.

Theo Krungsri Research, trong bảy tháng 2026, lượng đăng ký xe du lịch của các thương hiệu Trung Quốc tại Thái Lan tăng 71,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tỷ trọng các thương hiệu Nhật Bản giảm từ 86,6% năm 2021 xuống 55,8% trong bảy tháng.

Krungsri cho rằng sự thay đổi này diễn ra cùng với sự suy giảm của xe du lịch sử dụng động cơ đốt trong và sự phát triển của BEV, HEV.

Thái Lan không chỉ tìm cách tăng số xe điện bán ra mà còn muốn biến nhu cầu trong nước thành năng lực sản xuất.

Theo Reuters, Thái Lan đã thống nhất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện nhập khẩu nguyên chiếc, trong khi xe được lắp ráp hoặc sản xuất trong nước và sử dụng linh kiện nội địa được hưởng mức thuế thấp hơn. Chính sách này nhằm khuyến khích các hãng đầu tư sản xuất và tăng tỷ lệ nội địa hóa trong ngành xe điện.

BOI cho biết đến tháng 8, tổng giá trị các dự án được phê duyệt trong hệ sinh thái xe điện của Thái Lan đã đạt 4,59 tỷ USD, với 189 dự án.

Như vậy, chính sách của Thái Lan đang hướng tới việc gắn thị trường tiêu thụ với đầu tư, sản xuất trong nước và phát triển chuỗi cung ứng, thay vì chỉ dựa vào xe nhập khẩu.

Thái Lan là trung tâm sản xuất ôtô lớn của Đông Nam Á. Khi xe điện chiếm tỷ trọng ngày càng cao, lợi thế của Thái Lan không chỉ nằm ở lượng xe bán ra mà còn ở khả năng thu hút nhà máy, sản xuất pin, linh kiện điện tử và các công nghệ liên quan.

Trong khi đó, Việt Nam cũng đang trải qua quá trình điện hóa nhanh nhưng có cấu trúc thị trường khác.

Theo PwC, thị trường ôtô Việt Nam tăng trưởng 31,1% trong nửa đầu 2026, cao nhất trong nhóm ASEAN-6. Tổng thị trường đạt khoảng 291.000 xe, đứng thứ tư trong khu vực, sau Indonesia, Thái Lan và Malaysia.

PwC ghi nhận khoảng 127.000 xe BEV và HEV được bán tại Việt Nam trong sáu tháng đầu năm. Hai nhóm này chiếm khoảng 52% doanh số xe du lịch, tăng từ 41% cùng kỳ năm trước. Riêng doanh số hybrid tăng 83%.

Tỷ lệ 52% này cần được hiểu theo phạm vi dữ liệu của PwC là doanh số xe du lịch, trong khi tỷ lệ 53% của Thái Lan là tỷ lệ xEV trên tổng doanh số ô tô theo cách phân loại của báo cáo. Vì vậy, hai tỷ lệ cho thấy mức độ điện hóa rất cao ở cả hai thị trường nhưng không nên coi là hai con số được tính trên cùng một mẫu số.

Xe thuần điện đang đóng vai trò đặc biệt lớn tại Việt Nam. Theo số liệu VinFast công bố, hãng giao 115.916 xe điện tại Việt Nam trong nửa đầu năm, tăng khoảng 72% so với cùng kỳ 2025. VnExpress dẫn dữ liệu thị trường cho biết Việt Nam bán khoảng 115.986 xe BEV trong cùng giai đoạn.

Theo số liệu VinFast công bố, hãng giao 115.916 xe điện tại Việt Nam trong nửa đầu năm. Ảnh: Pexels

Hai con số gần tương đương cho thấy VinFast đang chi phối gần như toàn bộ phân khúc xe thuần điện tại Việt Nam trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, số liệu VinFast là số xe hãng công bố, còn con số 115.986 là tổng BEV của thị trường theo dữ liệu được VnExpress dẫn lại, nên cần tách biệt hai nguồn khi sử dụng.

Nếu chỉ xét BEV, Việt Nam có lượng xe bán ra cao hơn Thái Lan trong nửa đầu năm. VnExpress dẫn dữ liệu thị trường cho biết Việt Nam bán khoảng 115.986 xe BEV, cao hơn Thái Lan khoảng 11.500 xe. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng BEV của Thái Lan cao hơn, khoảng 91% so với cùng kỳ, theo cùng nguồn dữ liệu.

Hai con số này cho thấy vị trí của hai thị trường khác nhau. Việt Nam hiện có lượng BEV bán ra lớn, được hỗ trợ mạnh bởi VinFast; trong khi Thái Lan đang tăng tốc nhanh từ một nền công nghiệp ô tô lâu năm và có sự tham gia ngày càng lớn của các hãng xe Trung Quốc.

Ở quy mô toàn thị trường, Việt Nam cũng đang tăng nhanh hơn. PwC ghi nhận doanh số ô tô Việt Nam tăng 31,1% trong nửa đầu năm, so với 15,1% tại Thái Lan. Báo cáo này cũng cho rằng điện khí hóa đang trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng của thị trường Việt Nam. Sự khác biệt giữa hai nước vì thế không chỉ nằm ở số xe điện bán ra.

Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng thị trường cao và một thương hiệu nội địa giữ vai trò rất lớn trong phân khúc BEV. Thái Lan có lợi thế từ hệ sinh thái sản xuất ô tô lâu năm, đồng thời đang thu hút nhiều hãng xe Trung Quốc và các khoản đầu tư mới vào xe điện, pin và linh kiện.

Với Việt Nam, diễn biến tại Thái Lan đáng chú ý ở một khía cạnh khác: khi tỷ lệ xe điện hóa tăng nhanh, Thái Lan đồng thời dùng chính sách thuế và đầu tư để kéo hoạt động sản xuất, linh kiện và chuỗi cung ứng về trong nước.

Cuộc đua vì thế không còn đơn giản là nước nào bán nhiều xe điện hơn. Việt Nam hiện có lượng BEV bán ra rất cao và tốc độ tăng trưởng toàn thị trường mạnh, trong khi Thái Lan đang tìm cách biến sự gia tăng nhu cầu xe điện thành năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng trong nước.

Với người mua xe Việt Nam, kết quả của cuộc đua này có thể thể hiện ở những yếu tố thiết thực hơn: số lượng mẫu xe, mức giá, hạ tầng sạc và khả năng cung ứng linh kiện, dịch vụ. Nếu cả hai thị trường tiếp tục điện hóa nhanh, cạnh tranh giữa các nhà sản xuất có thể tạo thêm lựa chọn và gây sức ép lên giá bán trong những năm tới.