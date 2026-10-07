1.800 máy móc thiết bị tăng tốc trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Một trong những hạng mục đáng chú ý của dự án là hầm Đại Việt dài khoảng 530 m, quy mô 3 làn xe. Đây là hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao, trong đó điều kiện địa chất và thời tiết đặt ra nhiều thách thức cho quá trình thi công.