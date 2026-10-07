Đơn giá cho thuê nhà, đất có bao gồm các khoản thuế?

Trường hợp chưa bao gồm thuế, bên cho thuê hay bên thuê là người chịu nghĩa vụ nộp thuế Tổng mức nghĩa vụ tài chính phải nộp ngân sách nhà nước đối với trường hợp này là bao nhiêu?

Về vấn đề này, Thuế tỉnh Đắk Lắk có ý kiến như sau:

Thuế giá trị gia tăng

Về đối tượng, tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định:

"Điều 3. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế giá trị gia tăng bao gồm:

… b) Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác".

Về giá tính thuế, tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định:

"Điều 7. Giá tính thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản, gia công hàng hóa và hoạt động xây dựng, lắp đặt

1. Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền cho thuê chưa có thuế giá trị gia tăng. Trong đó:

a) Số tiền cho thuê tài sản là giá thuê được quy định trong hợp đồng cho thuê tài sản".

Về thuế suất, tại khoản 3 Điều 9 Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2024 quy định:

"Điều 9. Thuế suất

… 3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, bao gồm cả dịch vụ được các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam cung cấp cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam qua kênh thương mại điện tử và các nền tảng số".

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Về đối tượng, tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ quy định:

"Điều 2. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp) bao gồm:

… c) Các đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;".

Về thu nhập chịu thuế, tại điểm đ khoản 3 Điều 3 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định:

"Điều 3. Thu nhập chịu thuế

… 3. Thu nhập khác bao gồm:

… đ) Thu nhập từ cho thuê tài sản (trừ tài sản là bất động sản) dưới mọi hình thức.

Thu nhập từ cho thuê tài sản được xác định bằng doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản trừ đi các khoản chi: Chi phí khấu hao, duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, chi phí thuê tài sản để cho thuê lại (nếu có) và các chi phí được trừ khác có liên quan đến việc cho thuê tài sản;".

Về thuế suất, tại khoản 1 Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025 quy định:

"Điều 10. Thuế suất

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 13 của Luật này".

Trường hợp đơn vị không hoạch toán được chi phí sản xuất kinh doanh có liên quan thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên, đơn vị có tài sản cho thuê theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ thực hiện kê khai, nộp thuế đối với cho thuê tài sản nhà, đất theo đúng quy định.



