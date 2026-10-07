Bộ Tài chính phản hồi về 4.000 người bị mạo danh lập doanh nghiệp

Đang phối hợp rà soát, xác minh từng trường hợp

Theo thông tin từ Cục Thuế, các phản ánh được tiếp nhận thông qua ứng dụng eTax Mobile và đường dây nóng. Người dân cho biết chỉ phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng để thành lập doanh nghiệp sau khi được cơ quan thuế thông báo hoặc phát hiện mình có nghĩa vụ thuế liên quan đến một doanh nghiệp mà bản thân không biết.

Về vấn đề này tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10, bà Trịnh Thị Hương - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, cho biết Cục đã tiếp nhận thông tin về khoảng 4.000 trường hợp nêu trên.

Theo bà Hương, việc đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường, trong đó có đăng ký thành lập doanh nghiệp theo cơ chế tự khai và tự chịu trách nhiệm về thông tin, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khởi nghiệp và đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, theo bà Hương, sự thông thoáng này cũng có những điểm hạn chế, trong đó có trường hợp bị lợi dụng để mạo danh cá nhân.

"Hiện Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Cục đang phối hợp với các cơ quan đăng ký kinh doanh tại các tỉnh, thành phố để rà soát các trường hợp được phản ánh. Đồng thời, cơ quan này phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh, làm rõ có hay không việc mạo danh", bà Hương cho hay.

Bà Trịnh Thị Hương - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Ảnh: Bộ Tài chính)

Bà Hương cho biết, sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền và đáp ứng đầy đủ các điều kiện xác minh, thông tin sẽ được chuyển cho cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện các bước xử lý, trong đó có việc thu hồi giấy đăng ký kinh doanh theo quy định.

Giải thích về những khó khăn trong quá trình xác minh, bà Hương cho rằng quy định hiện nay tương đối thông thoáng, trong khi công nghệ phát triển khiến thông tin cá nhân có nguy cơ bị lộ lọt. Đây cũng là một trong những thách thức đối với công tác đăng ký kinh doanh.

Theo bà Hương, việc xác minh một trường hợp có phải là mạo danh hay không là vấn đề thách thức về mặt công nghệ. Cục sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để khắc phục tình trạng này.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục đang nghiên cứu xây dựng phương án sửa đổi Luật Doanh nghiệp. Một trong những nội dung được nghiên cứu là các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng mạo danh trong đăng ký doanh nghiệp.

6 tháng chưa xử lý báo cáo Bộ Tài chính

Cũng tại họp báo vào chiều nay, báo chí có đặt vấn đề về thông tin có trường hợp mất 3 - 4 năm chưa được giải quyết, đồng thời đề nghị làm rõ liệu quy trình xử lý các trường hợp mạo danh có thực sự kéo dài đến mức này hay không.

Với thông tin này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, nếu người dân đã gửi yêu cầu và cung cấp đầy đủ hồ sơ nhưng sau 6 tháng vẫn chưa được rà soát, xem xét giải quyết thì cần phản ánh lại với Bộ Tài chính để chỉ đạo xử lý.

"6 tháng đã là rất nhiều rồi", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, đồng thời đề nghị báo chí nếu phát hiện trường hợp đã gửi đầy đủ hồ sơ, chuyển đến cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng quá 6 tháng chưa được rà soát, giải quyết thì thông tin về Bộ Tài chính.

Theo Thứ trưởng, việc xử lý kịp thời là cần thiết bởi tình trạng mạo danh có thể ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của người bị mạo danh. Thứ trưởng cho rằng đây là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và cần phối hợp giải quyết kịp thời.

Bị mạo danh cần thực hiện thủ tục gì?

Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10 (Ảnh: Bộ Tài chính)

Theo đại diện Cục Thuế, khi xác định một cá nhân bị mạo danh, cơ quan thuế địa phương thực hiện rà soát, xác minh các thông tin, hồ sơ và nghĩa vụ thuế phát sinh trên hệ thống; phân biệt rõ nghĩa vụ thực tế của người bị mạo danh với nghĩa vụ phát sinh từ hành vi sử dụng trái phép thông tin của cá nhân đó.

Cụ thể, đối với trường hợp cá nhân phát hiện thông tin của mình bị sử dụng để kê khai thu nhập trong khi thực tế không phát sinh trả thu nhập, cơ quan thuế hiện đã hỗ trợ cá nhân gửi phản ánh trực tuyến trên ứng dụng eTax Mobile tại chức năng "Tra cứu thông tin quyết toán", mục "Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân".

Trên cơ sở phản ánh của người nộp thuế, cơ quan thuế sẽ kiểm tra, xác minh, hướng dẫn và xử lý theo quy định, đồng thời cập nhật kết quả để người nộp thuế theo dõi. Trường hợp qua xác minh xác định phản ánh của cá nhân là chính xác, cơ quan thuế sẽ đề nghị tổ chức có liên quan thực hiện kê khai, điều chỉnh lại thông tin thu nhập cho đúng thực tế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Đối với trường hợp cá nhân bị lộ lọt thông tin cá nhân, dẫn đến bị mạo danh, thành lập doanh nghiệp, rồi doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh. Đối với trường hợp này thì Cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế trình báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an để xác minh điều tra, đảm bảo quyền lợi cho cá nhân.

Tùy tính chất vụ việc, cơ quan thuế phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và các cơ quan có liên quan để xác minh, xử lý hành vi mạo danh, sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Trên cơ sở kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền và các tài liệu do người dân cung cấp, cơ quan thuế thực hiện xử lý, điều chỉnh thông tin và nghĩa vụ thuế theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị mạo danh.

"Người dân khi phát hiện mình bị mạo danh nên kịp thời thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cung cấp các tài liệu chứng minh mình không thực hiện hoạt động/giao dịch liên quan", Cục Thuế nhấn mạnh.