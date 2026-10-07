99% cá nhân, hộ kinh doanh có thể sẽ được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản

Đơn giản thủ tục thuế, hỗ trợ doanh nghiệp

Có tới 99% cá nhân, hộ kinh doanh, và 81% doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể sẽ được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản. Đây là một trong những thông tin đáng chú ý được đại diện Bộ Tài chính chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ quý 3 chiều 6/10.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Ngọc Nam

Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ trình ra Quốc hội xem xét trong năm nay dự kiến sẽ nâng ngưỡng doanh thu được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng một năm.

Ở trong ngưỡng doanh thu này, các cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ cần lấy doanh thu tính thuế nhân với thuế suất, không cần kê khai, chứng minh chi phí như trước đây.

Bà Trịnh Thị Hương – Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể giới thiệu về dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Ngọc Nam



Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính, thông tin: "Khi mà lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản thì cũng đồng nghĩa với việc là các chế độ kế toán cũng sẽ rất đơn giản. Từ câu chuyện ví dụ như là phương pháp tính thuế phức tạp hơn thì có thể áp dụng lên đến khoảng 4 sổ sách kế toán, nhưng khi áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản thì sẽ chỉ áp dụng một sổ để kế toán thôi."

Ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, Bộ Tài chính, giải thích: "Nếu như trong trường hợp mà hộ kinh doanh có quy mô lớn - họ cảm thấy rằng họ có lợi khi thực hiện phương pháp khấu trừ như doanh nghiệp thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển đổi mô hình để vận hành theo mô hình doanh nghiệp. Khi đó, chúng ta hoàn toàn đủ điều kiện để được áp dụng cái phương pháp khấu trừ."

Dự thảo cũng đề cập mô hình doanh nghiệp một người. Nếu đáp ứng quy mô siêu nhỏ, doanh nghiệp được quản trị tối giản: không cần chủ tịch công ty, không cần kế toán trưởng.

Liên quan đến công tác hoàn thuế, tính đến hết ngày 30/9, tổng giá trị hoàn thuế là gần 150.000 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tới hơn 86% là hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu.

Tuy vậy, việc xác minh hồ sơ ở một số địa phương vẫn còn chậm. Tháng 12 tới, ngành thuế sẽ thí điểm cách làm mới dựa trên đối chiếu dữ liệu hoá đơn, tờ khai hải quan, thanh toán.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long thông tin một số nội dung về quản lý thuế. Ảnh: Ngọc Nam

"Trên cơ sở đó tự động xác định số tiền đủ điều kiện hoàn ngay, số tiền cần giải trình, xác minh và số tiền có rủi ro cần kiểm tra, không để rủi ro của một phần giao dịch làm kéo dài thời gian hoàn của toàn bộ số tiền hoàn đã đủ điều kiện." - Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính, thông tin thêm.

Chiến dịch làm sạch mã số thuế cũng góp phần mở lối, cả ra và vào, cho doanh nghiệp. Tới hết tháng 9, gần 180.000 đơn vị hoàn tất nghĩa vụ để đóng mã số thuế, và hơn 4.000 đơn vị được khôi phục để hoạt động trở lại.