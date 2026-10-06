Cô bé Cà Mau bán xôi phụ mẹ bất ngờ lọt đề cử đẹp nhất thế giới

Bên cạnh những cái tên như Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Hoàng Hà, Kỳ Duyên..., mới đây, Phương Anh Đào (Đào Phương Anh Đào, sinh năm 1992 ở Cà Mau) cũng bất ngờ xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler bình chọn. Với đường nét sắc sảo, tự nhiên cùng khí chất điện ảnh khó lẫn, phiếu đề cử này một lần nữa khẳng định vị thế nhan sắc thăng hoa rực rỡ của nữ diễn viên ở thời điểm hiện tại.

Phương Anh Đào lọt top đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới (Ảnh: TC Candler)

Phương Anh Đào từ lâu đã được người hâm mộ ưu ái gọi là "nữ thần mặt mộc đẹp nhất Việt Nam". Dù là ảnh selfie hay ở phim trường, mỹ nhân này vẫn luôn ghi điểm với thần thài rạng ngời dù không cần son phấn. Vẻ đẹp mộc mạc, thanh thuần mà không kém phần cuốn hút của mỹ nhân sinh năm 1992 luôn khiến công chúng phải trầm trồ mỗi khi ngắm nhìn.

Không những vậy, đồng nghiệp cũng phải cảm thán trước nhan sắc của Phương Anh Đào. "Ngay từ lúc đầu mình đã nói là cô này cô quá đẹp", Trấn Thành - một người vốn khắt khe trong lựa chọn và đánh giá diễn viên từng khẳng định. Những cái tên như Hurrykyng, Cris Phan, Lâm Vỹ Dạ... cũng nhiều lần tấm tắc trước vẻ đẹp của cô.

Cô còn được gọi là nữ thần mặt mộc đẹp nhất Việt Nam. (Ảnh: FBNV)

Song hành cùng nhan sắc chạm đỉnh, sự nghiệp điện ảnh của Phương Anh Đào cũng chạm tới độ chín muồi khi ngày càng chứng minh thực lực là "ngôi sao bảo chứng phòng vé" thế hệ mới. Tham gia diễn xuất từ năm 2008 với phim truyền hình Dòng Sông Định Mệnh, Phương Anh Đào sau đó dần tích lũy kinh nghiệm qua các vai diễn trong Kim Chi Cà Pháo, Thủy Cơ, Sếp Ơi Anh Yêu Em, Bếp Trưởng Tới... Nhưng người đẹp lại phát triển rực rỡ hơn cả ở mảng điện ảnh.

Không đi lên bằng danh xưng hotgirl, Phương Anh Đào bắt đầu tạo được cú hích lớn trong sự nghiệp qua Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, mang về giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội. Liền sau đó, tên tuổi của cô phủ sóng rộng rãi qua hàng loạt vai diễn mang nhiều sắc thái tâm lý khác nhau trong các dự án ăn khách như Chàng Vợ Của Em, Bằng Chứng Vô Hình, Tro Tàn Rực Rỡ...

Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè. (Ảnh: NSX)

Tro Tàn Rực Rỡ (Ảnh: NSX)

Mai của Trấn Thành là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Phương Anh Đào khi tên tuổi của cô bùng nổ khắp MXH với màn hóa thân vào nhân vật Mai. Vai diễn một người phụ nữ làm nghề mát-xa có số phận chìm nổi, chịu nhiều tổn thương sâu sắc đã giúp cô phô diễn khả năng diễn xuất xuất thần, lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả. Thành công của Mai với doanh thu hơn 500 tỷ đồng và giải thưởng Cánh Diều Vàng không chỉ đưa Phương Anh Đào lên vị thế ngôi sao hạng A mà còn nối dài chuỗi thắng lợi thương mại của cô qua dự án sau đó là Báu Vật Trời Cho.

Mai (Ảnh: NSX)

Ít ai biết Phương Anh Đào từng được sinh ra trong một gia đình lao động vất vả. Thế nhưng, từ một cô bé bán xôi ở chợ phụ mẹ để, mỹ nhân này hiện đang có vị thế đáng ngưỡng mộ trong showbiz. Ở tuổi ngoài 30, Phương Anh Đào dung hòa trọn vẹn giữa nhan sắc được ví như "ngọc nữ" thế hệ mới và là một ngôi sao điện ảnh hàng đầu. Sắp tới đây, người hâm mộ sẽ tiếp tục nhìn thấy cô trên màn ảnh rộng với dự án Ngày Con Còn Mẹ.

Nhan sắc xinh đẹp của Phương Anh Đào hiện tại. (Ảnh: FNBV)

Ảnh: FBNV

Nguồn: TC Candler

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