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Nữ nghệ sĩ U40 tuyên bố không lấy chồng, sống trong nhà 7 tầng: "Tôi đính chính lại"

| | Lifestyle

Nữ nghệ sĩ U40 tuyên bố không lấy chồng, sống trong nhà 7 tầng: "Tôi đính chính lại"

"My đính chính lại My không phải hoa hậu gì hết ạ", nữ nghệ sĩ U40 chia sẻ.

Mới đây, diễn viên Khánh My lên tiếng đính chính sau khi bị nhiều nhãn hàng nhầm là hoa hậu. Nữ diễn viên khẳng định cô không phải hoa hậu và mong mọi người gọi đúng tên nghề nghiệp của mình.

Khánh My viết: "My đính chính lại My không phải hoa hậu gì hết ạ. Cảm ơn các nhãn hàng đã quan tâm rất nhiều những ngày qua. Nhưng hãy gọi My là: Diễn Viên Khánh My là My vui lắm rồi nè. My cảm ơn nhiều lắm ạ".

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận hài hước và dành lời khen cho ngoại hình của nữ diễn viên. Một số ý kiến viết: "Với My thì hoa hậu phải gọi bằng điện thoại"; "Ai biểu chị đẹp như hoa hậu chi"; "Xinh phát sáng thế kia mà nại"; "Nhưng mà chị đẹp y như hoa hậu á"; "Khánh My đẹp từ gương mặt đến body đẹp đỉnh, hoa hậu của các hoa hậu"...

Khánh My tên thật là Nguyễn Thị Nhàn, sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Cô từng theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM trước khi hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh diễn xuất, nữ diễn viên còn được biết đến với hoạt động kinh doanh.

Ở tuổi 35, Khánh My lựa chọn cuộc sống độc thân. Trước đó, cô từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm không kết hôn và không sinh con. Nữ diễn viên hiện sở hữu một tòa nhà 7 tầng, 40 phòng trên đường Điện Biên Phủ, TP.HCM.

Sau 8 năm vắng bóng màn ảnh, Khánh My mới đây trở lại với diễn xuất trong phim Trại Buôn Người. Sự trở lại này cũng khiến tên tuổi nữ diễn viên được khán giả chú ý trở lại.

Theo Xi Xi

Phụ Nữ Mới

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