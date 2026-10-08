Hà Nội điều chỉnh giao thông cầu Thăng Long, cấm xe buýt giờ cao điểm

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 9/10 đến 10/11, thời gian cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt, qua cầu Thăng Long được điều chỉnh từ 5h đến 22h hằng ngày.

Đây là nội dung được điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở phương án tổ chức giao thông đã được Sở Xây dựng ban hành trước đó nhằm phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long giai đoạn 2.

Cầu Thăng Long sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 9/10 để phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe.

Đáng chú ý, trong thời gian này, các loại xe buýt cũng bị cấm lưu thông qua cầu Thăng Long trong các khung giờ cao điểm. Các tuyến xe buýt sẽ được điều chỉnh lộ trình, đi qua cầu Nhật Tân để sang khu vực phía Bắc cầu Thăng Long.

Sở Xây dựng cũng bổ sung phương án cấm các loại xe ô tô trong giờ cao điểm đi từ đường gom phía Bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, rẽ phải lên cầu Thăng Long.

Đối với các phương tiện ô tô từ đường gom và đường 6 (đường Bắc Thăng Long - Vực Dê) có nhu cầu qua cầu Thăng Long, phương án phân luồng mới hướng các phương tiện đi theo đường gom cầu Thăng Long/đường 6 - đường Anh Dũng/đường B2 - đường Hoàng Sa - đường Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung hệ thống biển phụ, biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng tại chỗ và từ xa; rà soát, bổ sung sơn kẻ vạch tim đường gom cầu Thăng Long.

Việc bổ sung biển báo phải hoàn thành trước ngày 9/10. Lực lượng trực chốt được yêu cầu phổ biến phương án mới, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn qua khu vực.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố có trách nhiệm điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt theo phương án mới, đồng thời thông tin đến các đơn vị vận hành để thực hiện đúng quy định và tuyên truyền để người dân chủ động thay đổi phương án đi lại.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội được đề nghị chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến và tại các chốt phân luồng triển khai phương án điều chỉnh; hướng dẫn, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tình hình giao thông tại khu vực cầu Thăng Long. Những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được tổng hợp, báo cáo để xem xét điều chỉnh phương án cho phù hợp.

Phương án tổ chức giao thông mới được thực hiện trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long giai đoạn 2, từ ngày 9/10 đến hết ngày 10/11/2026.