Công an tìm người tên Lê Đình Hải SN 1987

Công an Hà Nội ngày 5/10/2026 đã ra thông báo truy tìm Lê Đình Hải liên quan đến nguồn tin tố giác tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh nguồn tin tố giác tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 3/2026 tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội và đã ra Quyết định truy tìm Lê Đình Hải (SN 1987; nơi thường trú: Tổ dân phố Hoằng Quang, phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa) là người có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Lê Đình Hải hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Lê Đình Hải.

Lê Đình Hải - Ảnh: Công an Hà Nội

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Lê Đình Hải ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0979.637.682), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.