Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an tìm người tên Lê Đình Hải SN 1987

| | Xã hội

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Lê Đình Hải hiện đang ở đâu.

Công an Hà Nội ngày 5/10/2026 đã ra thông báo truy tìm Lê Đình Hải liên quan đến nguồn tin tố giác tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh nguồn tin tố giác tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 3/2026 tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội và đã ra Quyết định truy tìm Lê Đình Hải (SN 1987; nơi thường trú: Tổ dân phố Hoằng Quang, phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa) là người có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Lê Đình Hải hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Lê Đình Hải.

Lê Đình Hải - Ảnh: Công an Hà Nội

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Lê Đình Hải ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0979.637.682), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin không khí lạnh mới nhất: Nhiều khu vực có mưa to trong 5 ngày liên tiếp

Tin không khí lạnh mới nhất: Nhiều khu vực có mưa to trong 5 ngày liên tiếp Nổi bật

Công an đề nghị 680 chủ ô tô trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội

Công an đề nghị 680 chủ ô tô trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội Nổi bật

Lời khuyên cho tất cả người nhận lương hưu nhưng chưa liên kết VNeID

Lời khuyên cho tất cả người nhận lương hưu nhưng chưa liên kết VNeID

09:01 , 06/10/2026
Miền Trung mưa lớn dài ngày, có nơi vượt 600mm

Miền Trung mưa lớn dài ngày, có nơi vượt 600mm

08:54 , 06/10/2026
Bắt tạm giam Nguyễn Văn Long SN 1997

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Long SN 1997

08:25 , 06/10/2026
Công an cảnh báo nóng về một Facebook có tên Viện Kiểm Sát

Công an cảnh báo nóng về một Facebook có tên Viện Kiểm Sát

08:00 , 06/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên