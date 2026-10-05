Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an đề nghị 680 chủ ô tô trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội

| | Xã hội

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc nộp phạt nguội theo quy định.

Công an Thành phố Bắc Ninh vừa công bố danh sách phạt nguội lỗi vi phạm tốc độ. Theo đó, trong thời gian từ ngày 21/9/2026 đến ngày 27/9/2026, qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh đã phát hiện 680 trường hợp chạy quá tốc độ.

Phòng CSGT Bắc Ninh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Xem chi tiết danh sách phạt nguội online TẠI ĐÂY:

Công an đề nghị 680 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội - Ảnh 1.
Công an đề nghị 680 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội - Ảnh 2.
Công an đề nghị 680 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội - Ảnh 3.
Công an đề nghị 680 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội - Ảnh 4.
Công an đề nghị 680 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội - Ảnh 5.
Công an đề nghị 680 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội - Ảnh 6.

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.

Mức phạt lỗi vượt quá tốc độ mới nhất năm 2026

Công an đề nghị 680 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội - Ảnh 7.
Danh sách hơn 400 phương tiện phạt nguội, chủ xe nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Theo Trang Anh

vietnamdaily

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân chú ý mức phạt 20 triệu đồng liên quan đến khai báo tạm trú

Tất cả người dân chú ý mức phạt 20 triệu đồng liên quan đến khai báo tạm trú Nổi bật

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự Nổi bật

Kiểm kê kho phát hiện điều bất thường: Tài xế, lơ xe, công nhân và quản lý kho đến công an đầu thú

Kiểm kê kho phát hiện điều bất thường: Tài xế, lơ xe, công nhân và quản lý kho đến công an đầu thú

11:00 , 05/10/2026
Ra lệnh bắt tạm giam Võ Thị Thu Út SN 1991

Ra lệnh bắt tạm giam Võ Thị Thu Út SN 1991

10:42 , 05/10/2026
Miền Bắc chính thức đón không khí lạnh, có nơi nhiệt độ thấp nhất 14 độ C

Miền Bắc chính thức đón không khí lạnh, có nơi nhiệt độ thấp nhất 14 độ C

10:30 , 05/10/2026
Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

10:14 , 05/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên