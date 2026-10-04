Vũ Thị Lan Anh SN 1996 và chồng đã ra đầu thú

Cuối tháng 9 vừa qua, Công an Bắc Ninh thông tin, Công an phường Hiệp Hòa đã chủ động nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 05 đối tượng có hành vi "Tổ chức sử dụng và Mua bán trái phép chất ma túy".

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ ngày 22/9, tại một nhà nghỉ ở phường Hiệp Hòa, TP Bắc Ninh, 03 đối tượng, gồm: Trần Văn Tuấn, sinh năm: 2008, trú tại: TDP Danh Thượng, Phường Hiệp Hoà; TP Bắc Ninh; Nguyễn Văn Thành, sinh năm: 2003 và Văn Hữu Sơn, sinh năm: 2007 cùng trú tại: Thôn Hiệp Đồng, xã Hợp Thịnh, TP Bắc Ninh có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công cụ được sử dụng gồm chai nước/ống hút, giấy bạc...

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận mua ma túy của Vũ Thị Lan Anh, sinh năm: 1996, trú tại: TDP Danh Thượng, Phường Hiệp Hoà, TP Bắc Ninh.

Công an phường nhanh chóng triển khai toàn bộ các biện pháp công tác, vận động đối tượng Vũ Thị Lan Anh cùng chồng là Nguyễn Thế Quang, sinh năm: 1997, trú tại: TDP Đức Thắng, Phường Hiệp Hoà, TP Bắc Ninh ra đầu thú về hành vi Mua bán TPCMT. Khi đầu thú, đối tượng Quang giao nộp 9,7228 gam ma tuý Methamphetamine.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định: Hành vi của Nguyễn Văn Thành, Văn Hữu Sơn và Trần Văn Tuấn có đủ căn cứ cấu thành tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của Vũ Thị Lan Anh và Nguyễn Thế Quang có đủ căn cứ cấu thành tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự. Công an phường Hiệp Hòa hồ sơ, đối tượng và vật chứng đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP. Bắc Ninh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối với các đối tượng liên quan khác, lực lượng Công an tiếp tục xác minh, truy tìm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo:

Đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên: Tuyệt đối không thử, không tham gia rủ rê, kéo bè kéo cánh sử dụng ma túy dưới bất kỳ hình thức nào. Hành vi rủ rê, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ hoặc góp tiền mua ma túy cho người khác sử dụng là hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy – đối mặt với khung hình phạt rất nghiêm khắc của Bộ luật Hình sự (từ 07 năm đến 15 năm tù đối với khoản 2);

Đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú (Nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke...): Cần chấp hành nghiêm các quy định về an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ khách lưu trú. Tăng cường cảnh giác, kịp thời phát hiện và báo cho cơ quan Công an gần nhất khi có dấu hiệu nghi vấn đối tượng tụ tập sử dụng chất cấm;

Đối với gia đình và nhà trường: Cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên; theo dõi sát sao giờ giấc sinh hoạt, các mối quan hệ bạn bè để kịp thời ngăn chặn các nguy cơ sa ngã vào tệ nạn xã hội.