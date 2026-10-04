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Một vé số trúng giải độc đắc gần 200 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay

| | Xã hội

Một người đã trúng giải Jackpot (độc đắc) sản phẩm Mega 6/45 trị giá gần 200 tỷ đồng - lớn nhất từ trước đến nay.

Tối 4/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) phát đi thông báo, trong kỳ quay 1.571 sản phẩm Mega 6/45 đã có một vé trúng Jackpot trị giá gần 200 tỷ đồng. 

Một vé trúng độc đắc sản phẩm Mega 6/45 trị giá gần 200 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay. (Ảnh: Đại Việt)

Tấm vé trúng độc đắc có bộ số: 15-20-29-37-40-45. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé trúng độc đắc sẽ thực lãnh gần 180 tỷ đồng.

Trong kỳ quay 1.571, ngoài giải độc đắc “khủng”, Vietlott còn xác định có 153 vé trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng/vé. Đây cũng là lượng vé trúng giải nhất nhiều nhất từ trước đến nay của sản phẩm Mega 6/45.

Giải độc đắc Mega 6/45 đã “nổ” sau hơn 2 tháng không tìm ra người trúng. Giải độc đắc gần nhất có người trúng vào ngày 2/8, khi đó giá trị giải thưởng là gần 30 tỷ đồng. Bộ số trúng thưởng là: 03-12-20-25-27-37. Người trúng giải độc đắc hôm đó đến từ TP.HCM.

Trước đó, vào tháng 2/2025, Vietlott đã trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số 1.310 cho anh N.V.N. đến từ TP.HCM, với số tiền thưởng cũng rất lớn là hơn 152 tỷ đồng.

Anh N. trúng độc đắc khủng hơn 152 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Anh N. là chủ thuê bao MobiFone đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (Vietlott SMS) và đăng ký nơi tham gia dự thưởng là TP.HCM.

Anh tiết lộ dãy số may mắn mang đến giải Jackpot ngay mùng 5 Tết là dãy số mà anh đã mua từ các kỳ trước đó nhưng không trúng. Khi biết tin trúng giải, anh đã thông báo tin trúng thưởng với vợ mà không cho con biết.

“Do con còn nhỏ nên để giữ cho con phát triển tốt nhất, tôi không cho con biết mình đã trúng số”, anh N. chia sẻ.

Về kế hoạch sử dụng số tiền trúng thưởng, anh N. cho biết vợ chồng anh dự định dùng một phần tiền thưởng để giúp đỡ người thân và tham gia các hoạt động từ thiện. Phần còn lại sẽ tập trung phát triển kinh doanh của gia đình. Hiện anh N. đang sinh sống và kinh doanh tự do tại TP.HCM.

Đại Việt/VTC News

VTC News

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