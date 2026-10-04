Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Tin không khí lạnh mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, chiều nay (4/10), không khí lạnh tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc nước ta. Vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Nhiệt độ lúc 13h ở khu vực này phổ biến 27-30°C.

Chiều tối và đêm 4/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Không khí lạnh sắp tác động đến thời tiết nước ta. (Ảnh minh hoạ)

Từ đêm cùng ngày, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22°C, vùng núi cao 14-17°C.

Đêm 4/10, không khí lạnh cũng bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết Hà Nội. Từ gần sáng 5/10, khu vực này trời chuyển lạnh.

Từ chiều tối 4/10 đến ngày 5/10, Hà Nội và các tỉnh, thành Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Đêm 5/10 đến ngày 6/10, Hà Tĩnh đến TP Huế mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Trên biển, từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh. Từ 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Đêm nay và ngày mai 5/10, không khí lạnh tác động đến thời tiết Hà Nội, khu vực này có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Từ gần sáng 5/10 trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, mưa dông ở Hà Nội không kéo dài, sang ngày 6/10, khu vực này tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày xu hướng tăng lên mức 29°C, nhiệt độ thấp nhất 22°C.

Trong hai ngày 7-8/10, Hà Nội ít mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày tiếp tục tăng lên ngưỡng 30°C, nhiệt độ thấp nhất trong ngày xu hướng giảm, dao động 20-21°C.

Từ 9-14/10, Hà Nội duy trì hình thái ít mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 30-31°C, nhiệt độ thấp nhất tăng nhẹ lên mức 22-24°C.