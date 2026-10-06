Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Long SN 1997

| | Xã hội

Nguyễn Văn Long (SN 1997, trú xã Đa Kia, TP Đồng Nai) bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lấy trộm xe máy Yamaha Exciter 150 của một người dân trên địa bàn.

Ngày 10 Công an xã Đa Kia (thành phố Đồng Nai) cho biết vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Long, sinh năm 1997, trú tại thôn Bù Tam, xã Đa Kia, TP. Đồng Nai để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào ngày 21/7/2026, lợi dụng lúc anh L.T.H, SN 2003, thường trú thôn Bù Ha, xã Đa Kia không quản lý tài sản, Long đã lén lút lấy trộm 1 xe mô tô Yamaha Exciter 150, biển kiểm soát 66F2-05316.

Đối tượng Nguyễn Văn Long bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Thành phố Đồng Nai

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Long về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 13 phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 25/9/2026, Công an xã Đa Kia đã tổ chức thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Long, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Công an xã Đa Kia khuyến cáo: Người dân cần nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản, đặc biệt đối với phương tiện giao thông; không chủ quan, sơ hở trong việc quản lý tài sản cá nhân. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có thông tin liên quan đến hoạt động của tội phạm, đề nghị người dân kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Công an xã Đa Kia tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân trên địa bàn.

Theo Cổng TTĐT Công an Thành phố Đồng Nai

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin không khí lạnh mới nhất: Nhiều khu vực có mưa to trong 5 ngày liên tiếp

Tin không khí lạnh mới nhất: Nhiều khu vực có mưa to trong 5 ngày liên tiếp Nổi bật

Công an đề nghị 680 chủ ô tô trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội

Công an đề nghị 680 chủ ô tô trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội Nổi bật

Công an cảnh báo nóng về một Facebook có tên Viện Kiểm Sát

Công an cảnh báo nóng về một Facebook có tên Viện Kiểm Sát

08:00 , 06/10/2026
Nhìn gần chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng bị lấy cắp

Nhìn gần chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng bị lấy cắp

07:42 , 06/10/2026
Khởi tố giám đốc công ty xây dựng Võ Tấn Đạt liên quan số tiền thuế hơn 2 tỷ đồng

Khởi tố giám đốc công ty xây dựng Võ Tấn Đạt liên quan số tiền thuế hơn 2 tỷ đồng

07:23 , 06/10/2026
Tạm giữ hình sự Trần Thị Mỹ Chi SN 1991

Tạm giữ hình sự Trần Thị Mỹ Chi SN 1991

06:50 , 06/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên