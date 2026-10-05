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Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình đánh bạc hơn 4 triệu USD đã nộp đủ tiền thi hành án

| | Xã hội

Ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) đã nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng và án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. Ngoài ra, ông này còn tự nguyện sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 1 tỷ đồng.

Ngày 5/10, Thi hành án dân sự Hà Nội thông tin ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ) đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự trong vụ án đánh bạc tại Câu lạc bộ King Club, tầng 1 Khách sạn Pullman Hà Nội.

Ông Đức đã nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng như bản án tuyên và án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. Ngoài ra, ông còn tự nguyện sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 1 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2025, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Ngô Ngọc Đức 3 năm tù tội “Đánh bạc”. Trong vụ án, ông Đức là một trong số cựu quan chức cấp cao tham gia đánh bạc tại với số tiền lớn.

Cụ thể, cáo trạng xác định ông Đức mở thẻ đánh bạc ngày 25/6/2022. Từ ngày 5/02/2024 - 22/6/2024, ông này đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.

Lần ông Đức chơi nhiều nhất là 229.000 USD (tương đương hơn 5,5 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 700 USD (tương đương 16 triệu đồng) và đã thua 284.259 USD (tương đương hơn 6,8 tỷ đồng).

Bị cáo Ngô Ngọc Đức.

Khai báo tại tòa, ông Đức cho hay năm 2022 được cử đi học ở Hà Nội. Có một lần, ông được bạn bè mời đi uống cà phê tại khách sạn Pullman. “Bị cáo thấy có người ra người vào thì cũng vào chơi”, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình nói.

Ông Đức khai khi mở thẻ xong, vì ở xa nên chỉ vào chơi 1 - 2 lần. Đến năm 2024, bị cáo nghỉ công tác thì mới chơi nhiều. Bị cáo Đức thừa nhận các con số bị cáo buộc như Viện Kiểm sát nêu trong cáo trạng nhưng khai không nhớ tổng số lần chơi.

Về số tiền mang đi đánh bạc, ông Đức cho biết, mỗi lần chỉ mang đi 50 - 70 triệu đồng và chủ yếu chơi Slot, Roulette còn Baccarat ít chơi. Sau này không có tiền thì bị cáo sử dụng voucher hoặc vay được tiền thì chơi.

“Bị cáo vay tiền không phải trả lãi, vay anh em bạn bè, có vay người chơi cùng, có vay bên ngoài”, ông Đức trình bày.

Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình cũng khai không rủ ai chơi cùng, sau khi làm việc với Cơ quan điều tra mới biết hành vi của mình hoàn toàn sai trái.


Theo Hoàng An

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