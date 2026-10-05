Từ hôm nay 5/10: Người đăng tin giả có thể bị công bố danh tính tại nơi cư trú, nơi làm việc

Nghị định 328/2026/NĐ-CP quy định các biện pháp phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, trong đó có quy trình xác minh, gắn nhãn, công bố và cảnh báo đối với những thông tin được xác định là giả, sai sự thật.

Theo Điều 11 Nghị định 328/2026, việc công bố, cảnh báo có thể bao gồm danh tính của cá nhân, tổ chức tạo, lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán, chia sẻ hoặc bình luận tin giả, tin sai sự thật. Việc công bố phải tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin và chỉ được thực hiện sau khi thông tin đã được xác minh, làm rõ.

Quy trình xử lý tin giả (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh)

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả của tin giả, cơ quan có thẩm quyền có thể gửi thông tin đến khu dân cư nơi người liên quan cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc. Thông tin cũng có thể được công bố trên trang, cổng thông tin, ứng dụng của cơ quan chức năng, phương tiện truyền thông đại chúng hoặc theo hình thức cảnh báo chính thức cấp nhà nước.

Tin giả phải được gắn nhãn trong vòng 24 giờ

Một điểm đáng chú ý trong Nghị định 328/2026 là yêu cầu gắn nhãn đối với tin giả, tin sai sự thật. Theo đó, tin giả, tin sai sự thật phải được gắn nhãn trong vòng 24 giờ kể từ khi cơ quan có thẩm quyền kết luận thông tin là giả, sai sự thật. Việc gắn nhãn được thực hiện bằng ký hiệu, biểu tượng hoặc dòng chữ “TIN GIẢ, TIN SAI SỰ THẬT”.

Đối với tin giả gây hậu quả hoặc có nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, việc công bố phải được thực hiện ngay sau khi gắn nhãn.

Đối với tin giả nguy hại, việc công bố, cảnh báo phải được thực hiện trong thời hạn 12 giờ làm việc kể từ khi gắn nhãn.

Sau khi thông tin được gắn nhãn, cơ quan chức năng có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, mạng xã hội và các đơn vị cung cấp thông tin xuyên biên giới rà soát những nội dung tương tự để ngăn chặn, gỡ bỏ hoặc cảnh báo.

UBND các cấp được giao trách nhiệm phòng, chống tin giả

Nghị định 328/2026 cũng giao UBND các cấp chủ trì thực hiện các biện pháp phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên địa bàn.

Các địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến kỹ năng nhận diện, kiểm chứng và xử lý tin giả; đồng thời rà soát, phát hiện những thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh các quy định tại Nghị định 328/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, cũng quy định mức xử phạt hành chính đối với nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội.

Theo đó, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với một số hành vi như đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy; chia sẻ nội dung mô tả chi tiết hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị; quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ bị cấm; chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia và cung cấp đường dẫn đến thông tin có nội dung bị cấm.

Mức phạt từ 30-50 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc khi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, hành vi tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư và các bí mật khác; cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang, thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước, người thi hành công vụ hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cũng có thể bị phạt từ 30-50 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguồn: Cục An ninh mạng



