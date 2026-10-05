Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 5/10/2026, một số người được hưởng trợ cấp 1,35 triệu đồng/tháng: Điều kiện cụ thể thế nào?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ 5/10/2026, một số người được hưởng trợ cấp 1,35 triệu đồng/tháng: Điều kiện cụ thể thế nào?

Từ ngày 5/10/2026, một chính sách mới chính thức có hiệu lực, trong đó mức hưởng của một số nhóm đối tượng được điều chỉnh đáng kể.

Từ ngày 5/10/2026, chính sách trợ giúp xã hội có thay đổi đáng chú ý, kéo theo quyền lợi của một số nhóm đối tượng được điều chỉnh theo mức mới.

Câu 1: Mức trợ cấp 1,35 triệu đồng/tháng cho người khuyết tật được tính thế nào?

A. Mức chuẩn 540.000 đồng x hệ số 2,0

B. Mức chuẩn 500.000 đồng x hệ số 2,5

C. Mức chuẩn 540.000 đồng x hệ số 2,5 ✔

D. Mức chuẩn 540.000 đồng x hệ số 3,0

Giải thích:

Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội hằng tháng được điều chỉnh tăng từ 500.000 đồng lên mức 540.000 đồng.

Áp dụng cho đối tượng thuộc diện hưởng hệ số 2,5, khoản trợ cấp hằng tháng thực tế nhận được là 1.350.000 đồng (540.000 x 2,5). Chế độ trợ cấp này được áp dụng tính hưởng bắt đầu từ ngày 01/07/2026.

Đáp án đúng là: C. Mức chuẩn 540.000 đồng x hệ số 2,5

Câu 2: Nhóm người khuyết tật nào được hưởng hệ số 2,5 để nhận 1,35 triệu đồng/tháng?

A. Người trưởng thành khuyết tật nặng

B. Người khuyết tật đặc biệt nặng trong độ tuổi lao động

C. Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng ✔

D. Người cao tuổi khuyết tật được nuôi dưỡng tại cộng đồng

Giải thích:

Mức trợ cấp 1,35 triệu đồng/tháng tương ứng hệ số 2,5 áp dụng cho trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi khuyết tật đặc biệt nặng.

Đây là nhóm đối tượng yếu thế đặc biệt trong xã hội, luôn cần nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ tối đa từ chính sách an sinh của Nhà nước theo quy định hiện hành.

Đáp án đúng là: C. Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng

Từ ngày 5/10/2026, mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng lên 540.000 đồng/tháng, kéo theo mức trợ cấp xã hội hằng tháng của một số nhóm người khuyết tật tăng theo. (Ảnh: LSVN)

Câu 3: Người trưởng thành khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp theo hệ số nào?

A. Hệ số 1,5

B. Hệ số 2,0 ✔

C. Hệ số 2,5

D. Hệ số 3,0

Giải thích:

Căn cứ Nghị định 335/2026/NĐ-CP, cá nhân trong độ tuổi lao động hoặc người trưởng thành bị khuyết tật đặc biệt nặng được áp dụng hệ số 2,0.

Với mức chuẩn mới 540.000 đồng, khoản tiền trợ cấp xã hội hằng tháng mà nhóm đối tượng này thực tế nhận được là 1.080.000 đồng (540.000 x 2,0).

Đáp án đúng là: B. Hệ số 2,0

Câu 4: Mức trợ cấp xã hội mới dù áp dụng từ 5/10/2026 được tính hưởng từ ngày nào?

A. Từ ngày 01/01/2026

B. Từ ngày 01/06/2026

C. Từ ngày 01/07/2026 ✔

D. Từ ngày 01/10/2026

Giải thích:

Dù Nghị định 335/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2026, mức chuẩn trợ cấp mới 540.000 đồng/tháng vẫn được tính hưởng từ ngày 01/07/2026.

Do đó, các đối tượng thụ hưởng sẽ được cơ quan chức năng thực hiện truy thu đầy đủ phần tiền trợ cấp chênh lệch tăng thêm của các tháng trước đó.

Đáp án đúng là: C. Từ ngày 01/07/2026

Câu 5: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định mức trợ cấp địa phương cao hơn chuẩn chung?

A. Ủy ban nhân dân cấp xã

B. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ✔

D. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giải thích:

Trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương bảo đảm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức quy định chung tại Nghị định.

Đáp án đúng là: C. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Theo Nguyệt Phạm

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ hôm nay (5/10), hàng triệu người dân Việt Nam đón tin vui

Từ hôm nay (5/10), hàng triệu người dân Việt Nam đón tin vui Nổi bật

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giải đáp việc bồi thường đất hỗn hợp khi thu hồi

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giải đáp việc bồi thường đất hỗn hợp khi thu hồi Nổi bật

Người dân có sổ BHXH, thẻ BHYT chú ý thay đổi mới nhất

Người dân có sổ BHXH, thẻ BHYT chú ý thay đổi mới nhất

08:27 , 05/10/2026
Kê khai thuế đối với cá nhân kinh doanh đa lĩnh vực

Kê khai thuế đối với cá nhân kinh doanh đa lĩnh vực

08:25 , 05/10/2026
Hải Phòng: Các dự án giao thông trọng điểm chạy đua tiến độ

Hải Phòng: Các dự án giao thông trọng điểm chạy đua tiến độ

07:20 , 05/10/2026
Bản “lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc của Tập đoàn được cấp phép tham gia làm metro hơn 55.000 tỷ tại TP.HCM

Bản “lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc của Tập đoàn được cấp phép tham gia làm metro hơn 55.000 tỷ tại TP.HCM

21:52 , 04/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên