Từ 5/10/2026, một số người được hưởng trợ cấp 1,35 triệu đồng/tháng: Điều kiện cụ thể thế nào?

Từ ngày 5/10/2026, chính sách trợ giúp xã hội có thay đổi đáng chú ý, kéo theo quyền lợi của một số nhóm đối tượng được điều chỉnh theo mức mới.

Câu 1: Mức trợ cấp 1,35 triệu đồng/tháng cho người khuyết tật được tính thế nào?

A. Mức chuẩn 540.000 đồng x hệ số 2,0

B. Mức chuẩn 500.000 đồng x hệ số 2,5

C. Mức chuẩn 540.000 đồng x hệ số 2,5 ✔

D. Mức chuẩn 540.000 đồng x hệ số 3,0

Giải thích:

Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội hằng tháng được điều chỉnh tăng từ 500.000 đồng lên mức 540.000 đồng.

Áp dụng cho đối tượng thuộc diện hưởng hệ số 2,5, khoản trợ cấp hằng tháng thực tế nhận được là 1.350.000 đồng (540.000 x 2,5). Chế độ trợ cấp này được áp dụng tính hưởng bắt đầu từ ngày 01/07/2026.

Đáp án đúng là: C. Mức chuẩn 540.000 đồng x hệ số 2,5

Câu 2: Nhóm người khuyết tật nào được hưởng hệ số 2,5 để nhận 1,35 triệu đồng/tháng?

A. Người trưởng thành khuyết tật nặng

B. Người khuyết tật đặc biệt nặng trong độ tuổi lao động

C. Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng ✔

D. Người cao tuổi khuyết tật được nuôi dưỡng tại cộng đồng

Giải thích:

Mức trợ cấp 1,35 triệu đồng/tháng tương ứng hệ số 2,5 áp dụng cho trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi khuyết tật đặc biệt nặng.

Đây là nhóm đối tượng yếu thế đặc biệt trong xã hội, luôn cần nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ tối đa từ chính sách an sinh của Nhà nước theo quy định hiện hành.

Đáp án đúng là: C. Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng

Từ ngày 5/10/2026, mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng lên 540.000 đồng/tháng, kéo theo mức trợ cấp xã hội hằng tháng của một số nhóm người khuyết tật tăng theo. (Ảnh: LSVN)

Câu 3: Người trưởng thành khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp theo hệ số nào?

A. Hệ số 1,5

B. Hệ số 2,0 ✔

C. Hệ số 2,5

D. Hệ số 3,0

Giải thích:

Căn cứ Nghị định 335/2026/NĐ-CP, cá nhân trong độ tuổi lao động hoặc người trưởng thành bị khuyết tật đặc biệt nặng được áp dụng hệ số 2,0.

Với mức chuẩn mới 540.000 đồng, khoản tiền trợ cấp xã hội hằng tháng mà nhóm đối tượng này thực tế nhận được là 1.080.000 đồng (540.000 x 2,0).

Đáp án đúng là: B. Hệ số 2,0

Câu 4: Mức trợ cấp xã hội mới dù áp dụng từ 5/10/2026 được tính hưởng từ ngày nào?

A. Từ ngày 01/01/2026

B. Từ ngày 01/06/2026

C. Từ ngày 01/07/2026 ✔

D. Từ ngày 01/10/2026

Giải thích:

Dù Nghị định 335/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2026, mức chuẩn trợ cấp mới 540.000 đồng/tháng vẫn được tính hưởng từ ngày 01/07/2026.

Do đó, các đối tượng thụ hưởng sẽ được cơ quan chức năng thực hiện truy thu đầy đủ phần tiền trợ cấp chênh lệch tăng thêm của các tháng trước đó.

Đáp án đúng là: C. Từ ngày 01/07/2026

Câu 5: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định mức trợ cấp địa phương cao hơn chuẩn chung?

A. Ủy ban nhân dân cấp xã

B. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ✔

D. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giải thích:

Trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương bảo đảm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức quy định chung tại Nghị định.

Đáp án đúng là: C. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh