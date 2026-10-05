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Hải Phòng: Các dự án giao thông trọng điểm chạy đua tiến độ

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau khi được đưa vào diện giám sát đặc biệt về tiến độ, 5 dự án giao thông trọng điểm tại Hải Phòng đang được các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung thi công với cường độ cao.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đã xây dựng lại kế hoạch, phương án thi công. Hằng ngày, các bên giao ban tại công trường, xác định khối lượng công việc, nhu cầu vật tư, thiết bị cho ngày hôm sau nhằm bám sát đường găng tiến độ.

5 dự án gồm cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận; nút giao Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong; nút giao Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp; tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 qua khu vực Kiến An, gồm nút giao đường Trường Chinh; và đường Vành đai 2 đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện.

Hải Phòng: Các dự án giao thông trọng điểm chạy đua tiến độ- Ảnh 1.

Công trường thi công cầu Nguyễn Trãi. Ảnh: PT.

Trong số này, dự án tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 qua Kiến An còn vướng giải phóng mặt bằng. Tại phường Kiến An, địa phương đã thu hồi 15,39/17,2 ha, đạt hơn 89,4%; phường Phù Liễn đã bàn giao 22/28,26 ha, đạt khoảng 78%.

Chủ đầu tư đề nghị các phường Kiến An, Phù Liễn hoàn thành giải phóng mặt bằng, di chuyển mồ mả trong tháng 10/2026. Việc di chuyển hệ thống điện, cáp thông tin tại khu vực đường Trường Chinh, Bùi Viện được yêu cầu hoàn tất trước ngày 10/10.

Theo kế hoạch, các hạng mục hầm chui tại nút giao Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong, Bùi Viện - Lê Hồng Phong, Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp và đường Vành đai 2 đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện phải thông hầm, thông xe trước ngày 31/1/2027, hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2027.

Hầm chui đường Trường Chinh dự kiến thông xe trước ngày 30/4/2027, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 9/2027. Cầu Nguyễn Trãi phấn đấu hợp long trong tháng 7/2027, hoàn thành và thông xe trong tháng 9/2027.

Với các hạng mục phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027, chủ đầu tư và các nhà thầu đang được yêu cầu thường xuyên rà soát tiến độ, chia nhỏ khối lượng theo từng hạng mục, gói thầu để xây dựng kế hoạch thi công chi tiết và bảo đảm các mốc đề ra.

 

Theo Phương Thanh

Đại đoàn kết

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