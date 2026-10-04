Bản “lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc của Tập đoàn được cấp phép tham gia làm metro hơn 55.000 tỷ tại TP.HCM

Tham gia Metro số 2 TP.HCM với vai trò nhà thầu phụ

Ngày 20/4/2026, China Railway Group Limited thông báo liên danh giữa tập đoàn này và THACO đã trúng thầu dự án Metro số 2 TP.HCM, đoạn Bến Thành – Tham Lương. Tuyến có chiều dài 11,27 km, gồm 11 nhà ga và một depot, tốc độ thiết kế tối đa 110 km/h.

Phối cảnh ga Tân Bình, ga trên cao duy nhất của tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương. Nguồn ảnh: MAUR.

Metro số 2 có tổng mức đầu tư khoảng 55.179 tỷ đồng. Gói tổng thầu EPC do liên danh THACO – CREC thực hiện có giá trị khoảng 44.738 tỷ đồng.

Tại dự án này, China Railway Sixth Group tham gia với tư cách nhà thầu phụ của CREC và trực tiếp thi công một số hạng mục. Phạm vi công việc của CRSG gồm đoạn từ ga ST08 đến ST11, không bao gồm ga ST09 và tường vây ga ST10; đoạn hầm khoan từ ga ST07 đến ST10; các hạng mục đào hở, tường chắn, cầu cạn, khu depot, trạm biến áp và lắp đặt hệ thống đường ray.

Ngày 10/7/2026, CRSG đăng thông tin về việc hoàn thành tường vây đầu tiên tại ga Phạm Văn Bạch. Doanh nghiệp xác nhận dự án do liên danh CREC – THACO làm tổng thầu và CRSG là đơn vị trực tiếp thi công.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho China Railway Sixth Group. Việc cấp phép được thực hiện sau thông báo lựa chọn nhà thầu của CREC và văn bản của MAUR chấp thuận nhà thầu phụ.

Bản "lý lịch" gây choáng tại Trung Quốc của China Railway Group Limited

China Railway Sixth Group, doanh nghiệp có hơn 13.000 nhân sự cùng 149 loại giấy phép và chứng nhận năng lực, đang tham gia Metro số 2 TP.HCM với vai trò nhà thầu phụ. Trước đó, doanh nghiệp này từng đảm nhận vai trò tổng thầu EPC tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông tại Hà Nội.

China Railway Sixth Group Co., Ltd., thường được gọi tắt là CRSG. Tại Việt Nam, doanh nghiệp này được biết đến với tên Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc.

CRSG có trụ sở tại Bắc Kinh, vốn đăng ký 2,2 tỷ nhân dân tệ và là công ty con thuộc sở hữu toàn bộ của China Railway Group Limited – CREC. Đây là tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, xây dựng hạ tầng, sản xuất thiết bị công nghiệp, bất động sản, khai thác tài nguyên và đầu tư tài chính.

Theo hồ sơ được CRSG cập nhật đến cuối năm 2024, doanh nghiệp có 15 công ty con và chi nhánh, hơn 13.000 nhân viên cùng 8.300 cán bộ chuyên môn kỹ thuật. Trong số này có 1.857 người mang chức danh chuyên môn cao cấp, 3.168 người có chức danh chuyên môn trung cấp và hơn 1.500 kỹ sư xây dựng cấp I.

Danh mục dự án được CRSG giới thiệu gồm đường sắt Bắc Kinh – Quảng Châu, Bắc Kinh – Thượng Hải, đường sắt liên tỉnh Bắc Kinh – Thiên Tân và đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Trương Gia Khẩu. Doanh nghiệp cũng tham gia xây dựng các ga Bắc Kinh Nam, Thiên Tân, Thiên Tân Tây, Thạch Gia Trang và Thái Nguyên Nam.

Trong lĩnh vực đường sắt đô thị, CRSG từng tham gia các dự án metro tại Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thành Đô và Thiên Tân; xây dựng tuyến thử nghiệm tàu đệm từ Trường Sa và tuyến đệm từ S1 tại Bắc Kinh.

Thông tin trên truyền thông Trung Quốc cho hay, trước khi thành lập Cục 6 Đường sắt Trung Quốc, các công ty thành viên đều có lịch sử phát triển lâu dài từ những năm 1950 và có thành tích rực rỡ. Sau khi tái cấu trúc cho phù hợp với hệ thống doanh nghiệp hiện đại, Cục 6 Đường sắt Trung Quốc đã có bước chuyển mình và trẻ hóa.

Công ty đã tham gia nhiều dự án xây dựng lớn trong và ngoài nước như: xây dựng hơn 20 đường sắt tuyến Bắc Kinh - Quảng Châu và Bắc Kinh - Thượng Hải; xây mới hoặc cải tạo nâng cấp hơn 20 đầu mối giao thông đường sắt lớn ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Thạch Gia Trang, Thái Nguyên…; xây dựng tuyến đường sắt cao tốc 350 km/giờ đầu tiên của Trung Quốc - dự án đường sắt liên tỉnh Bắc Kinh - Thiên Tân; xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Trương Gia Khẩu, được mệnh danh là "Tuyến đường sắt cao tốc đẹp nhất dẫn vào Bắc Kinh" và "Ga đường sắt cao tốc đẹp nhất của Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022".

Cục 6 Đường sắt Trung Quốc đã tham gia xây dựng hơn 10 dự án ga đường sắt cao tốc như ga Nam Bắc Kinh, ga Thiên Tân, ga Tây Thiên Tân, ga Thạch Gia Trang, ga Nam Thái Nguyên; các dự án tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thành Đô, Thiên Tân…; tiến hành xây dựng đường thử nghiệm tàu đệm từ đầu tiên hoàn toàn tự chủ về quyền sở hữu trí tuệ, hình mẫu S1 về tuyến giao thông đệm từ trường tốc độ trung bình và thấp ở Bắc Kinh.

Trong nỗ lực vươn ra ngoài Trung Quốc, Cục 6 Đường sắt Trung Quốc đã đảm nhận vai trò tổng thầu xây dựng tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam – tuyến đường sắt trên cao số 2 Cát Linh – Hà Đông "theo tiêu chuẩn Trung Quốc, do Trung Quốc sản xuất và sử dụng công nghệ Trung Quốc".

Công ty cũng tham gia nghiên cứu và phát triển máy chắn cân bằng áp suất đất trong các hầm đường sắt có đường kính lớn nhất Trung Quốc (12,14m) và đã được ứng dụng thành công trên tuyến Tây Nam của trục giao thông đường sắt Thái Nguyên; tham gia xây dựng các dự án cầu đường sắt vượt biển, vượt sông, đường sắt công nghệ cao, độ khó cao như cầu xoay dây văng đầu tiên của Bắc Kinh, cầu Hutiaomen trên tuyến đường sắt Quảng Châu - Chu Hải, cầu Zhunsuo qua sông Hoàng Hà...

Tổng thầu EPC tuyến Cát Linh – Hà Đông

Tại Việt Nam, China Railway Sixth Group được biết đến nhiều nhất với vai trò tổng thầu EPC dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông.

Dự án được thực hiện theo Hiệp định khung giữa Việt Nam và Trung Quốc ký ngày 30/5/2008, sử dụng vốn vay của Chính phủ Trung Quốc. CRSG được chỉ định làm tổng thầu, đảm nhận các công việc thiết kế, mua sắm thiết bị và xây dựng.

Tuyến đường sắt dài hơn 13 km, hoàn toàn đi trên cao, gồm 12 nhà ga và một khu depot. Công trình được đưa vào khai thác thương mại ngày 6/11/2021 và trở thành tuyến đường sắt đô thị đầu tiên vận hành tại Việt Nam.

Trong hồ sơ giới thiệu, CRSG gọi dự án Cát Linh – Hà Đông là công trình đánh dấu việc xuất khẩu đồng bộ sản phẩm đường sắt đô thị sử dụng tiêu chuẩn, thiết bị và công nghệ Trung Quốc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, đánh giá an toàn và bàn giao, tuyến Cát Linh – Hà Đông được đưa vào vận hành từ tháng 11/2021.



