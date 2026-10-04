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Công an đề nghị 680 chủ phương tiện vi phạm có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

680 trường hợp được cơ quan Công an phát hiện đều cùng vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định.

Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Bắc Ninh đã phát thông báo phạt nguội với 680 trường hợp vi phạm tốc độ. Danh sách được ghi nhận từ ngày 21/9 đến ngày 27/9, thông qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp do cơ quan Công an vận hành:

Danh sách cụ thể như sau:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Bắc Ninh

Tại thông báo này, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Bắc Ninh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định.

Đồng thời, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định sẽ bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Nghị 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định, đối với lỗi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h-dưới 10 km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000-1 triệu đồng. Tuy nhiên, lỗi vi phạm này sẽ không bị tạm giữ hay trừ điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10 km/h-20 km/h, mức phạt sẽ là 4-6 triệu đồng, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô quá tốc độ quy định trên 20 km/h-35 km/h, tài xế bị phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Xe ô tô vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị xử phạt từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu người điều khiển xe vượt quá tốc độ từ 5-dưới 10 km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội thông báo tất cả người lao động kiểm tra ngay thông tin sau trên VNeID, VssID

Hà Giang

Đời sống & Pháp luật

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