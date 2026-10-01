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Để không bỏ lỡ quyền lợi, tất cả cá nhân đang có thẻ BHYT cần nắm rõ thông tin quan trọng sau từ BHXH Việt Nam

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những người tham gia bảo hiểm y tế cần chú ý thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phát thông tin về những điều kiện để được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh, khi đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục.

BHXH Việt Nam cho biết, đa số người tham gia BHYT sẽ được hưởng 80% hoặc 95% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi mức hưởng của của thẻ BHYT, và cùng chi trả 20% hoặc 5% chi phí còn lại.

Khi đủ điều kiện theo quy định, người tham gia có thể được hưởng quyền lợi "không cùng chi trả trong năm" và được chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong phạm vi quyền lợi mức hưởng của thẻ cho các lần khám, chữa bệnh tiếp theo của năm.

Để không bỏ lỡ quyền lợi, tất cả cá nhân đang có thẻ BHYT cần nắm rõ thông tin quan trọng sau từ BHXH Việt Nam- Ảnh 1.

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Để được áp dụng quyền lợi này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý người dân phải đáp ứng hai điều kiện. Thứ nhất, người dân phải có thời gian tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên. Cần lưu ý, nếu quá trình tham gia bị gián đoạn trên 90 ngày, thời gian tham gia liên tục sẽ còn không được tính.

Thứ hai, số tiền cùng chi trả trong năm đối với các lần khám, chữa bệnh BHYT đúng quy định vượt 6 tháng lương cơ sở.

Khi đáp ứng đủ các điều kiện nói trên, người tham gia sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và không phải cùng chi trả 20% hoặc 5% đối với phần chi phí thuộc phạm vi áp dụng quyền lợi này, kể từ thời điểm đủ điều kiện đến hết ngày 31/12 của năm đó.

Khi đã đủ điều kiện, người tham gia BHYT sẽ không phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào để được hưởng quyền lợi này. Ngay tại lần khám, chữa bệnh BHYT mà người tham gia đáp ứng đủ điều kiện quy định, cơ sở khám chữa bệnh BHYT sẽ áp dụng quyền lợi này cho người tham gia và trong cả các lần khám chữa bệnh tiếp theo trong năm.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội thông báo tất cả người lao động kiểm tra ngay thông tin sau trên VNeID, VssID

Hà Giang

Sức khoẻ Cộng đồng

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