Gia Lai: Hơn 10.300 tỷ đồng bồi thường, tái định cư phục vụ quy hoạch đường sắt tốc độ cao

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua Gia Lai có điểm đầu tại phường Hoài Nhơn Bắc và điểm cuối tại phường Quy Nhơn Tây.

Tuyến dài khoảng 115km, đi qua 18 xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trên địa bàn Gia Lai có 2 ga đường sắt tốc độ cao, gồm ga Bồng Sơn tại phường Hoài Nhơn Nam và ga Diêu Trì tại xã Tuy Phước Tây.

Phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao theo quy hoạch, Gia Lai sẽ xây dựng 37 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 137ha và 6 khu cải táng với tổng diện tích 4,01ha. Thời gian thực hiện đến hết quý 4-2028, thời hạn sử dụng công trình chính theo thiết kế là 50 năm.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai được giao làm chủ đầu tư, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật tại 18 xã, phường.