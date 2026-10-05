Tất cả người dân chú ý mức phạt về cư trú tới 8 triệu đồng đã áp dụng

Nhằm nâng cao hiệu quả quản trị dân cư trên nền tảng số hóa và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định chi tiết các chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú. Đáng chú ý, khung xử phạt tiền được phân cấp rõ ràng theo từng mức độ vi phạm, từ việc chậm trễ thông báo lưu trú, không xuất trình thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID cho đến các hành vi mua bán, làm sai lệch hồ sơ hoặc cản trở kiểm tra cư trú với mức phạt cao nhất lên tới 8 triệu đồng.

Khung xử phạt hành chính

Căn cứ Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, các hành vi vi phạm về thủ tục cư trú và nghĩa vụ công dân được áp dụng các mức xử lý cụ thể:

Mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 – 1.000.000 đồng:

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Không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú/tạm trú, tách hộ, điều chỉnh hoặc khai báo thông tin cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Vi phạm quy định về thông báo lưu trú hoặc khai báo tạm vắng theo thời hạn luật định.

Không xuất trình giấy tờ cư trú hoặc không cung cấp thông tin cư trú điện tử đã tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) khi người có thẩm quyền tiến hành kiểm tra hành chính.

Mức phạt tiền từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng:

Tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch thông tin trên văn bản xác nhận cư trú và các giấy tờ liên quan.

Mua bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn hoặc sử dụng xác nhận thông tin cư trú nhằm mục đích vi phạm pháp luật.

Chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện theo luật nhưng cố tình không thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú.

Cầm cố, nhận cầm cố hoặc hủy hoại các giấy tờ, tài liệu chứng minh cư trú.

Tổ chức, lôi kéo, xúi giục, kích động, môi giới hoặc ép buộc người khác vi phạm pháp luật cư trú.

Các cơ sở kinh doanh lưu trú, khách sạn, nhà trọ tập thể, bệnh viện, khu công nghiệp... bỏ qua khâu thông báo lưu trú đối với trường hợp từ 1 đến 3 người.

Mức phạt tiền từ 4.000.000 – 8.000.000 đồng:

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Cho người khác đăng ký cư trú tại chỗ ở của mình nhằm mục đích trục lợi cá nhân.

Cơ sở lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở du lịch, chữa bệnh không thực hiện nghĩa vụ thông báo lưu trú đối với nhóm từ 4 đến 8 người.

Hành vi cản trở quyền tự do cư trú hợp pháp của công dân, hoặc có thái độ chống đối, cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra cư trú của lực lượng chức năng.

4 nhóm đối tượng bắt buộc phải thực hiện khai báo tạm vắng

Theo khoản 7 Điều 2 Luật Cư trú năm 2020, tạm vắng được hiểu là việc công dân vắng mặt tại nơi cư trú trong một khoảng thời gian nhất định. Để tránh bị xử phạt hành chính theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, công dân thuộc 4 nhóm đối tượng sau có trách nhiệm chủ động làm thủ tục khai báo tạm vắng trực tiếp tại công an cấp xã hoặc thao tác trực tuyến qua cổng dịch vụ công/VNeID:

Người đang chấp hành các biện pháp tư pháp hình sự: Đi khỏi phạm vi cấp xã nơi cư trú từ 1 ngày trở lên đối với bị can, bị cáo đang được tại ngoại; người bị kết án tù nhưng chưa thi hành án, đang tại ngoại, hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án; người hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người chấp hành án phạt quản chế, cải tạo không giam giữ; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách.

Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính: Rời khỏi phạm vi cấp xã từ 1 ngày trở lên đối với người đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người hoãn/tạm đình chỉ đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc; người trong diện lập hồ sơ chờ quyết định áp dụng các biện pháp này.

Người trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ công: Rời khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện nơi cư trú từ 3 tháng liên tục trở lên đối với công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ nghĩa vụ quân sự hoặc đang thực hiện các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước.

Công dân diện cư trú thông thường: Rời khỏi phạm vi cấp xã nơi thường trú từ 12 tháng liên tục trở lên (không thuộc 3 nhóm trên), ngoại trừ các trường hợp đã làm thủ tục đăng ký tạm trú hợp pháp tại nơi ở mới hoặc đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Việc nắm vững các quy định mới giúp người dân chủ động cập nhật dữ liệu cư trú chính xác, kịp thời xuất trình căn cước và thông tin số hóa trên VNeID khi được kiểm tra, tránh các tranh chấp và rủi ro bị xử phạt hành chính không đáng có.