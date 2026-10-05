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Xe khách cháy rụi tại Lào Cai

| | Xã hội

Khi xuống đoạn đường đèo có độ dốc kéo dài (tại tỉnh lộ 155, thuộc thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai), ô tô chở khách bị bốc cháy, hư hỏng gần như hoàn toàn.

Khoảng 10h45 ngày 5/10, tại Km8+700 tỉnh lộ 155, thuộc thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ cháy ô tô chở khách.

Theo thông tin ban đầu, xe chở khách BKS 29E-328.67 do ông Trần Đức Luận (SN 1977, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) điều khiển, lưu thông theo hướng phường Sa Pa đi phường Lào Cai.

Khi đang xuống đoạn đường dốc kéo dài, khu vực phía sau xe, gần lốp sau, phát sinh cháy. Ngọn lửa sau đó bùng lên, bao trùm chiếc xe. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ô tô chở khách bị hư hỏng gần như hoàn toàn, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 800 triệu đồng.

Hiện trường vụ cháy.

Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy tại hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với công an xã Cốc San và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường, tổ chức chữa cháy, phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm các phương tiện lưu thông an toàn theo hướng Quốc lộ 4D.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo Văn Đức

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