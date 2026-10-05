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Phạt 12 triệu đồng, tịch thu xe đối tượng 'bốc đầu' quay clip đăng mạng

| | Xã hội

Nam thanh niên ở đặc khu Vân Đồn (TP. Quảng Ninh) bị phạt 12 triệu đồng và tịch thu xe mô tô sau khi “bốc đầu” xe để quay clip đăng mạng xã hội.

Ngày 5/10, nguồn tin của Báo Tiền Phong cho biết, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh vừa xử lý Đ.A.T (sinh năm 2007, trú tại thôn Vạn Yên 1, đặc khu Vân Đồn) về nhiều hành vi vi phạm khi điều khiển xe mô tô.

Đ.A.T tại cơ quan công an.

Trước đó, trên Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên lái xe mô tô chở theo một người phía sau, thực hiện động tác “bốc đầu”, cho xe chạy bằng một bánh trên đường tại đặc khu Vân Đồn.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là Đ.A.T. Khoảng 1h ngày 1/10, T. điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda không gắn biển số, thực hiện hành vi trên tại đường 334 để quay clip đăng mạng xã hội.

Ảnh cắt từ clip đăng mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi vi phạm.

Ngoài lỗi điều khiển xe chạy bằng một bánh, T. còn bị lập biên bản về các hành vi: không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu bên trái; không có chứng nhận đăng ký xe; không có giấy phép lái xe và phương tiện không gắn biển số.

Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt T. 12 triệu đồng, đồng thời tịch thu phương tiện.

Theo Hoàng Dương

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