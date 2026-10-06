Khởi tố giám đốc công ty xây dựng Võ Tấn Đạt liên quan số tiền thuế hơn 2 tỷ đồng

Ngày 05/10/2026, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Tấn Đạt (sinh năm: 1967, địa chỉ: xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2025).

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định đối với Võ Tấn Đạt - Ảnh: Bộ Công an Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định đối với Võ Tấn Đạt - Ảnh: Bộ Công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2021, ông Võ Tấn Đạt với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Cơ khí Thành Đạt, trong quá trình điều hành hoạt động công ty đã trực tiếp liên hệ mua hóa đơn của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vương Bình và Công ty TNHH Khai thác Sản xuất & Kinh doanh Sắt thép Việt Nhật để hạch toán chi phí, trong khi các hóa đơn này không phản ánh giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế, qua đó làm giảm số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Theo kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, tổng số tiền trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước được xác định trên 02 tỷ đồng.