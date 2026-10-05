Khởi tố cựu Chủ tịch huyện Nhơn Trạch cũ Nguyễn Thị Giang Hương

Ngày 5/10, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai vừa công bố thông tin bất thường về việc có quyết định khởi tố bị can đối với thành viên Hội đồng thành viên công ty.

Bà Nguyễn Thị Giang Hương cựu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai (cũ)

Theo đó, khoảng 10h ngày 2/10, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trực tiếp đến làm việc tại công ty, thông báo việc đã có quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai.

Theo nội dung Văn bản số 2846/CSKTP5, Quyết định khởi tố bị can được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành ngày 28/9/2026.

Tại buổi làm việc, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin việc khởi tố đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương liên quan trách nhiệm của bà trong quá trình công tác tại UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (trước đây), trước khi về công tác tại Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai.

Ngay sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo chính thức, công ty cũng đã báo cáo UBND TP Đồng Nai về vụ việc.