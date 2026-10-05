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XSMN 5/10 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 5/10/2026

| | Xã hội

XSMN 5/10, xổ số miền Nam ngày 5/10/2026 gồm các xổ số TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau, theo dõi kết quả XSMN hôm nay thứ Hai ngày 5/10 trên vtcnews.vn.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10

XSMN 5/10 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 5/10/2026 quay số mở thưởng vào lúc 16h30. Xổ số hôm nay - KQXSMN ngày 5/10/2026 được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 5/10 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 5/10/2026 - Ảnh 1.

Thông tin cần biết khi trúng thưởng xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam do các công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam phát hành, mở thưởng luân phiên theo lịch cố định từ thứ Hai đến Chủ nhật, công bố khoảng 16h30 hàng ngày.

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi cần bảo quản vé nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa hoặc sửa chữa. Vé phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng và có thông tin phù hợp với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.

Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn này, người chơi sẽ không được nhận thưởng.

Với những giải thưởng có giá trị nhỏ, người trúng thưởng có thể nhận tiền tại đại lý hoặc điểm trả thưởng được ủy quyền.

Đối với giải thưởng lớn, người chơi nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé để được kiểm tra và hướng dẫn làm thủ tục.

Khi lĩnh thưởng, người trúng cần mang theo vé trúng thưởng và giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp không thể trực tiếp nhận giải vì nguyên nhân khách quan, người trúng có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp theo quy định nhưng phải có đầy đủ những giấy tờ theo quy định của pháp luật.

Công ty xổ số sẽ trả thưởng cho người trúng thưởng một lần bằng tiền Việt Nam đồng thông qua hình thức chuyển khoản hoặc trả tiền mặt.

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: TP.HCM ( XSHCM ), Đồng Tháp (XSDT), Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Bến Tre (XSBTR), Vũng Tàu (XSVT), Bạc Liêu (XSBL).

- Thứ Tư: Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Tây Ninh (XSTN), An Giang (XSAG), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Vĩnh Long ( XSVL ), Bình Dương (XSBD), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Bình Phước (XSBP), Hậu Giang (XSHG).

- Chủ Nhật: Tiền Giang (XSTG), Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL)

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam

Vé số truyền thống miền Nam có mệnh giá 10.000 đồng, mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi kỳ mở thưởng gồm 9 hạng giải (từ Tám đến Đặc biệt) tương ứng với 18 lần quay số.

Chi tiết các hạng giải chính

Giải 8: Trùng 2 số cuối, nhận 100.000 đồng

Giải 7: Trùng 3 số cuối, nhận 200.000 đồng

Giải 6: Trùng 4 số cuối một trong 3 giải sáu, nhận 400.000 đồng.

Giải 5: Trùng 4 số cuối, nhận 1.000.000 đồng.

Giải 4: Trùng 5 số cuối một trong 7 giải tư, nhận 3.000.000 đồng.

Giải 3: Trùng 5 số cuối một trong 2 giải ba, nhận 10.000.000 đồng.

Giải Nhì: Trùng 5 số cuối, nhận 15.000.000 đồng

Giải Đặc Biệt: Trùng toàn bộ 6 số, nhận 2.000.000.000 đồng

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Nam chuẩn xác nhất

- Website VTC News (vtcnews.vn): Cập nhật liên tục, chuẩn xác 100% kết quả xổ số 3 miền (Bắc - Trung - Nam) theo thời gian thực, đồng thời lưu trữ dữ liệu các kỳ quay trước giúp người dùng tra cứu lại dễ dàng.

- Truyền hình & YouTube: Xem trực tiếp diễn biến quay thưởng vào khoảng 16h15 mỗi ngày trên các kênh đài tỉnh hoặc nền tảng trực tuyến.

- Cú pháp SMS: Soạn tin nhắn theo hướng dẫn in sẵn trên mặt sau tờ vé số để nhận thưởng về điện thoại ngay sau khi có công bố.

Truy cập vtcnews.vn - kênh thông tin cung cấp chính xác 100% kết quả xổ số hôm nay ngày 5 tháng 10 ở 3 miền, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm lịch sử quay thưởng các ngày trước đó.

Hoàng Lan/VTC News

VTC News

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