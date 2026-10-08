Tin vui: Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, những trường hợp sau sẽ được nhận lên đến 2 triệu đồng tiền mặt

Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 của tổ chức công đoàn tập trung vào những nhóm lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, làm việc trong ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc phải trực, làm việc xuyên Tết. Những đơn vị có đông công nhân, kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu, vùng xa cũng nằm trong diện được ưu tiên thăm hỏi, động viên.

Ở cấp Tổng Liên đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đến thăm, tặng quà và chúc Tết người lao động tại các địa bàn, đơn vị có nhiều trường hợp khó khăn.

Mức chi dự kiến cho mỗi suất quà là 2,5 triệu đồng, trong đó 2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn sẽ tham mưu tổ chức các đoàn của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ngành đến thăm, động viên đoàn viên, người lao động, với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/suất.

Tại địa phương, liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, tập đoàn và tổng công ty được khuyến khích huy động thêm nguồn xã hội hóa. Nếu sử dụng nguồn tài chính công đoàn, mức chi tối đa là 1,35 triệu đồng/suất và ưu tiên chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản người lao động.

Công đoàn cơ sở cũng được yêu cầu tăng cường vận động doanh nghiệp cùng tham gia chăm lo Tết, trong đó khuyến khích tặng quà cho 100% đoàn viên nếu điều kiện cho phép.

Các chương trình quen thuộc như "Tết Sum vầy" sẽ tiếp tục được triển khai, gắn với "Bữa cơm tất niên Công đoàn" tại khu công nghiệp, khu chế xuất và những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

"Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027" theo hình thức trực tiếp sẽ được Tổng Liên đoàn khởi động tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên, sau đó nhân rộng tại các tỉnh, thành phố. Song song với đó, "Chợ Tết Công đoàn" trực tuyến tiếp tục được tổ chức nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của đoàn viên, người lao động.

Công đoàn cũng dành nguồn lực hỗ trợ phương tiện, tạo điều kiện để công nhân làm việc xa nhà trở về quê đón Tết. Theo kế hoạch, Tổng Liên đoàn sẽ hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam tổ chức 2.000 vé tàu hai chiều và 550 vé máy bay hai chiều để đưa đoàn viên, người lao động về quê tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Các liên đoàn lao động địa phương cũng được yêu cầu chủ động tổ chức "Chuyến xe Công đoàn", "Chuyến tàu Công đoàn", "Chuyến bay Công đoàn", tạo điều kiện để người lao động có hành trình về quê an toàn, thuận lợi.

Với những người vì điều kiện công việc, hoàn cảnh gia đình hoặc chi phí đi lại không thể trở về quê, chương trình "Tết không xa nhà" sẽ được tổ chức tại các khu nhà trọ, công trường trước tối 29 tháng Chạp.

Hoạt động này nhằm giữ không khí Tết cho những công nhân phải ở lại nơi làm việc, đồng thời tăng các hoạt động thăm hỏi, động viên để người lao động không bị bỏ lại phía sau trong dịp đoàn tụ gia đình.

Công tác chăm lo Tết cũng gắn với bảo vệ quyền lợi về tiền lương và điều kiện làm việc. Các cấp công đoàn được yêu cầu tăng cường đối thoại với người sử dụng lao động về kế hoạch sản xuất, lịch nghỉ Tết, tiền lương, thưởng Tết và phương án thực hiện mức lương tối thiểu vùng mới.

Việc giám sát thực hiện các chế độ cũng phải được chú trọng, nhất là tại doanh nghiệp có dấu hiệu nợ lương, nợ thưởng hoặc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động trong thời điểm cuối năm.

Theo kế hoạch, nguồn kinh phí chăm lo Tết được huy động từ tài chính công đoàn, nguồn xã hội hóa, hỗ trợ của địa phương, ngành và doanh nghiệp. Số đoàn viên, người lao động được hỗ trợ từ nguồn tài chính công đoàn cấp trên cơ sở không vượt quá 12% tổng số đoàn viên. Riêng Hà Nội, TP.HCM và Đồng Nai, tỷ lệ này không quá 15%.

Đối với nguồn xã hội hóa, số lượng người lao động được chăm lo không bị giới hạn, tạo thêm dư địa huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và cộng đồng, nhất là tại những địa bàn tập trung đông công nhân.