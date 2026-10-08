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Quảng Ninh quy hoạch xây mới 5 kho dự trữ xăng dầu

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Quảng Ninh quy hoạch xây mới 5 kho dự trữ xăng dầu

Thành phố Quảng Ninh đã quy hoạch xây mới 5 kho dự trữ xăng dầu, tổng sức chứa từ 346.000 đến 376.000 m3.

Việc xây mới nhằm hiện thực hóa Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861. Qua đó, tăng năng lực dự trữ, cung ứng và bảo đảm an ninh năng lượng.

Theo Sở Công Thương thành phố Quảng Ninh, hiện Quảng Ninh sở hữu hệ thống hạ tầng cung ứng và dự trữ năng lượng hiện đại, trong đó có Cảng B12 có khả năng tiếp nhận tàu công suất đến 40.000 DWT với năng lực thông qua 6 triệu m3/năm, 5 kho xăng dầu hiện hữu với tổng sức chứa gần 337.000 m3, hơn 500km đường ống dẫn xăng dầu liên tỉnh, thành phố cùng trên 180 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên bộ và dưới biển.

Hàng năm, lượng xăng dầu tồn chứa và lưu chuyển trên địa bàn ước đạt từ 4,4 đến 4,6 triệu m3/tấn.

Năm 2026, tổng nhu cầu đăng ký kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối trên địa bàn đạt 4,632 triệu m3, trong đó, lượng tiêu thụ nội tỉnh ước đạt khoảng 1,25 triệu m3 để phục vụ các ngành sản xuất then chốt như khai thác than (khoảng 362.000 m3, hoạt động san lấp (khoảng 224.000 m3 và ngành điện (khoảng 29.000 m3).

Phần lớn dung lượng còn lại tiếp tục đóng vai trò đầu mối điều phối, phục vụ nhu cầu tiêu thụ cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hòa Bình, Ninh Bình.

Theo Minh Trang

VTV Online

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