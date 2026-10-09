Đồng Nai đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, mở rộng kết nối liên vùng

HĐND TP Đồng Nai vừa thống nhất chủ trương để UBND TPHCM làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án cầu vượt trên Quốc lộ 51 tại nút giao với đường Phước Bình, khu vực giáp ranh giữa TPHCM và TP Đồng Nai.

Đây là một trong những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải, xe container và phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất, vận chuyển hàng hóa. Vào các khung giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến khu vực nút giao thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông trên Quốc lộ 51 và các tuyến đường kết nối.

Theo UBND TP Đồng Nai, dự án cầu vượt trên Quốc lộ 51 tại nút giao với đường Phước Bình có tổng chiều dài khoảng 828m. Điểm đầu dự án trên Quốc lộ 51 thuộc xã Phước Thái, TP Đồng Nai; điểm cuối thuộc phường Phú Mỹ, TPHCM.

Công trình dự kiến xây dựng cầu vượt rộng 18,5m, quy mô 4 làn xe, tuổi thọ thiết kế 100 năm. Phần đường trong phạm vi nút giao cũng được cải tạo, mở rộng mặt đường mỗi bên thêm khoảng 1,5m.

Đáng chú ý, toàn bộ dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách TPHCM, bao gồm cả phần cầu và đường dẫn nằm trên địa phận Đồng Nai. Cách triển khai này cho thấy yêu cầu phối hợp đầu tư hạ tầng đang ngày càng vượt ra khỏi phạm vi địa giới hành chính, nhất là tại những khu vực mà luồng giao thông, sản xuất và đô thị đã có sự liên kết chặt chẽ giữa hai địa phương.

Công trình cũng có ý nghĩa đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa khi tuyến Quốc lộ 51 là một trong những hành lang giao thông quan trọng kết nối khu vực công nghiệp phía Nam Đồng Nai với TPHCM, hệ thống cảng biển và các tuyến cao tốc.

Trong bức tranh lớn hơn, cầu vượt tại nút giao Phước Bình là một mắt xích trong quá trình hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng TPHCM - Đồng Nai. Nếu các dự án được triển khai đồng bộ, phương thức tổ chức giao thông sẽ từng bước chuyển từ phụ thuộc vào một số tuyến trục hiện hữu sang hình thành nhiều hướng kết nối, tăng khả năng phân bổ lưu lượng phương tiện.

Phối cảnh cầu Cát Lái. Ảnh: CĐT

Cùng với việc xử lý các điểm nghẽn trên Quốc lộ 51, Đồng Nai và TPHCM đang thúc đẩy những công trình quy mô lớn vượt sông Đồng Nai, trong đó có cầu Cát Lái và cầu Long Hưng.

Hai công trình được kỳ vọng hình thành những hướng kết nối mới giữa hai đô thị lớn, đồng thời mở rộng không gian phát triển cho các khu công nghiệp, cảng biển, logistics và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Việc đưa các cây cầu vào mạng lưới giao thông được kỳ vọng chia sẻ áp lực cho những tuyến hiện hữu như phà Cát Lái, xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Quan trọng hơn, các tuyến kết nối mới sẽ tạo thêm khả năng tiếp cận khu vực sân bay Long Thành trong giai đoạn hạ tầng hàng không này chuẩn bị bước vào khai thác.

Đối với cầu Cát Lái, dự án kết nối từ nút giao Mỹ Thủy trên đường Vành đai 2, khu vực phường Cát Lái, TPHCM, qua sông Đồng Nai đến tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đại Phước, TP Đồng Nai.

Cầu được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/giờ. Khi hình thành, tuyến cầu Cát Lái sẽ tạo thêm một hướng lưu thông trực tiếp từ khu vực phía Đông TPHCM sang Đồng Nai, kết nối với hệ thống cao tốc và các đầu mối logistics.

Trong khi đó, cầu Long Hưng đảm nhiệm một hướng kết nối khác từ khu vực phía Bắc, Đông Bắc TPHCM sang Đồng Nai, đồng thời tiếp cận cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Toàn tuyến dự án dài khoảng 9,8km, kết nối khu vực phường Long Phước, TPHCM với xã An Phước, TP Đồng Nai.

Theo ông Trần Trọng Thủy - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, các đơn vị sẽ tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu bàn giao mặt bằng sớm để nhà đầu tư, nhà thầu có thể tổ chức thi công liên tục, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Những dự án trên cho thấy yêu cầu đầu tư hạ tầng giao thông của Đồng Nai hiện không chỉ tập trung giải quyết ùn tắc tại từng điểm mà đang hướng đến hình thành mạng lưới kết nối đa hướng. Đây là điều kiện quan trọng để liên kết các trung tâm sản xuất với cảng biển, logistics, TPHCM và sân bay Long Thành.

Đồng Nai đầu tư nhiều vào hạ tầng giao thông nhằm gia tăng kết nối để phát triển kinh tế. Ảnh: T.D

Động lực phát triển hạ tầng cũng đặt ra yêu cầu về nguồn lực đầu tư. Theo Thống kê TP Đồng Nai, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 9/2026 ước tính 2.870,30 tỷ đồng, tăng 10,41% so với tháng trước. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 2.212,14 tỷ đồng, tăng 10,99%; vốn ngân sách cấp xã đạt 658,16 tỷ đồng, tăng 8,50%.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước tính 19.727,36 tỷ đồng, tăng 12,95% so với cùng kỳ.

Trong nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, vốn cân đối ngân sách đạt 11.150,20 tỷ đồng, bằng 67,47% kế hoạch; vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 1.935,64 tỷ đồng, bằng 18,86% kế hoạch; vốn từ nguồn xổ số kiến thiết đạt 1.879,18 tỷ đồng, bằng 66,12% kế hoạch.

Bà Tôn Ngọc Hạnh - Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai cho rằng, đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026 và trung hạn 2026-2030, thành phố cần tập trung nguồn lực cho các công trình, dự án cấp thiết, có khả năng tạo động lực và sức lan tỏa, nhất là các dự án kết nối, công trình phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành và nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo bà Tôn Ngọc Hạnh, cùng với tập trung nguồn lực, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tiến độ giải ngân.

Đặt trong tổng thể, từ cầu vượt tại nút giao Phước Bình đến cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và các tuyến kết nối với sân bay Long Thành, hệ thống hạ tầng đang được định hình theo hướng tăng tính liên kết vùng.

Khi các công trình từng bước hoàn thiện, lợi ích không chỉ nằm ở việc giảm một điểm ùn tắc hay rút ngắn một hành trình, mà quan trọng hơn là mở thêm các hành lang vận tải, tạo điều kiện để dòng người, hàng hóa và nguồn lực đầu tư lưu chuyển thuận lợi hơn giữa TPHCM và Đồng Nai.