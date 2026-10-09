Hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp để hưởng cơ chế khấu trừ thuế

Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên hiện không thuộc diện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Muốn hưởng cơ chế khấu trừ và các chính sách hỗ trợ như doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể chuyển đổi sang doanh nghiệp. Đây là trả lời của Bộ Tài chính tại họp báo thường kỳ diễn ra mới đây.

Bộ Tài chính đang đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, gồm đơn giản hóa thủ tục, miễn một số phí ban đầu, hỗ trợ kế toán, nền tảng số và áp dụng chế độ thuế, kế toán tối giản trong 36 tháng.

Theo đề xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh còn có thể được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính cố gắng tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh thực hiện chính sách pháp luật về thuế.

Với những hộ đã phát triển đủ lớn và nhận thấy việc chuyển đổi sang doanh nghiệp mang lại lợi ích tốt hơn, việc vừa chuyển đổi mô hình vừa được hưởng các chính sách hỗ trợ sẽ tạo thêm điều kiện để thực hiện quá trình này.

“Đây là hướng mà Bộ Tài chính ủng hộ. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi lên doanh nghiệp”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết.