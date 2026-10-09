TP Hồ Chí Minh đang xây gần 23.000 căn nhà ở xã hội

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh ngày 8/10, ông Phạm Quốc Huy, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội, khởi công 13 dự án với quy mô khoảng 14.000 căn.

"Lũy kế hiện nay có 25 dự án đang thi công xây dựng với quy mô khoảng 22.900 căn", ông Huy cho biết.

Đại diện Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh thông tin về tiến độ phát triển nhà ở xã hội tại họp báo ngày 8/10. Ảnh: Hùng Lĩnh

Theo số liệu Sở Xây dựng, 3 dự án đã hoàn thành có quy mô 2.283 căn. Trong năm 2026, thành phố dự kiến có 13 dự án hoàn thành, quy mô khoảng 9.000 căn. Ngoài ra, 17 dự án dự kiến hoàn thành từ phần móng trở lên, với khoảng 18.000 căn, để được xem xét điều kiện đưa vào kinh doanh, bán, cho thuê cho người dân đăng ký.

Theo Nghị quyết 303 của Chính phủ, TP Hồ Chí Minh được giao phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, 129.257 căn là nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 52.000 căn nhà ở cho thuê.

TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê nhằm tăng nguồn cung nhà ở phù hợp với nhu cầu của người dân. Ảnh: Hùng Lĩnh

Tập trung phát triển nhà ở cho thuê

Để thực hiện mục tiêu này, ông Phạm Quốc Huy cho biết Sở Xây dựng sẽ hoàn thiện các nghị quyết, quy định về chính sách, cơ chế ưu đãi về đầu tư, xây dựng, quản lý, bảo trì và khai thác nhằm hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố.

Sở cũng tiếp tục theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Đối với nhà ở cho thuê, thành phố đặt mục tiêu tạo lập 25.000 căn thông qua Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố trong giai đoạn 2026-2030. Liên đoàn Lao động Thành phố được giao triển khai khoảng 10.000 căn nhà ở cho thuê thuộc chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố đầu tư.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố xây dựng kế hoạch phát triển 10.000 căn nhà lưu trú công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất giai đoạn 2026-2030.

Theo Sở Xây dựng, nhà ở cho thuê hiện gặp khó do nguồn vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài, khiến nhà đầu tư ít quan tâm. Do đó, loại hình này chủ yếu dựa vào nguồn lực Nhà nước.

Sở đang rà soát các quỹ đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý để tham mưu cấp có thẩm quyền chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc mời gọi nhà đầu tư tham gia theo cơ chế phù hợp.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh có 191 dự án, khu đất phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 740 ha. Trong đó, 100 khu đất, dự án tại TP Hồ Chí Minh cũ có diện tích 412,5 ha; 59 khu đất, dự án tại Bình Dương cũ có diện tích 184,09 ha; 32 khu đất, dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có diện tích 143,61 ha.

Thành phố hiện giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng đề án sử dụng nguồn lực đất đai sẵn có, rà soát các quỹ đất có nguồn gốc do Nhà nước trực tiếp quản lý, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh, chuyển đổi một số khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà xưởng sử dụng kém hiệu quả để đưa vào phát triển nhà ở xã hội.