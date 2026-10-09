Không phải Hà Nội, Hải Phòng hay TPHCM, đây là tỉnh duy nhất được Chính phủ 'áp' KPI tăng trưởng GRDP trên 18% trong vòng 3 tháng tới

Lạng Sơn được giao mục tiêu tăng trưởng cao nhất cả nước

Theo phụ lục Nghị quyết 312 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Chính phủ đưa ra kịch bản tăng trưởng quý IV/2026 của từng địa phương, gắn với mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Theo đó, 9 tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng quý IV cần đạt trên 15% gồm: Lạng Sơn (18,41%); Vĩnh Long (17,25%); Thanh Hóa (17,10%); Cà Mau (16,7%); Quảng Trị (16,64%); Hà Nội (16,55%); Cần Thơ (16,08%); Hải Phòng (15,39%); Tuyên Quang (15,04%).

Áp lực lớn nhất thuộc về 9 địa phương phải tăng trên 15%. Lạng Sơn đứng đầu với yêu cầu tăng 18,41%, do sau 9 tháng, tăng trưởng kinh tế của địa phương mới tăng 7,52%, trong khi mục tiêu cả năm là 10,61%.

Để thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV, Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố xác định tăng trưởng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành. Các địa phương đã đạt hoặc vượt kịch bản phải tiếp tục phấn đấu đạt mức cao hơn, trong khi những địa phương chưa đạt phải xây dựng giải pháp cụ thể và thường xuyên kiểm tra tiến độ, nhất là với những ngành, lĩnh vực và chỉ tiêu còn thấp.

Mỗi địa phương được yêu cầu xác định rõ động lực, dư địa tăng trưởng, các dự án có khả năng sớm hoàn thành, đưa vào khai thác và những doanh nghiệp có khả năng mở rộng sản xuất để tập trung tháo gỡ khó khăn.

Lạng Sơn đang có tình hình kinh tế phát triển ra sao sau 9 tháng?

Theo cơ quan Thống kê địa phương, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính 9 tháng đầu năm 2026 tăng 7,52% so với cùng kỳ. Trong mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế 9 tháng năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,22%, đóng góp 1,16 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,50%, đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực dịch vụ tăng 7,66%, đóng góp 3,99 điểm phần trăm vào mức tăng chung; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,02%, đóng góp 0,35 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành 9 tháng năm 2026 ước tính đạt 44.864 tỷ đồng, trong đó: Khu vực Nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 9.983 tỷ đồng, chiếm 22,25%; khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 10.822 tỷ đồng, chiếm 24,12%; khu vực dịch vụ đạt 22.067 tỷ đồng, chiếm 49,19%; khu vực thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 1.992 tỷ đồng, chiếm 4,44%.

Về thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 9 tháng năm 2026 là 21.918 tỷ đồng, tăng 62,63% so với dự toán tỉnh giao, tăng 78,57% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa đạt khoảng 4.430 tỷ đồng, tăng 14,35% dự toán tỉnh giao, tăng 48,34% so với cùng kỳ. Do có 11/15 khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán giao, đồng thời các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ ổn định, giá cả được kiểm soát, thị trường bình ổn.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 17.456 tỷ đồng, tăng 81,84% so với dự toán giao, tăng 88,27% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá diễn ra sôi động, thông suốt qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Về chi ngân sách địa phương, tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 9 tháng năm 2026 là 13.955 tỷ đồng, đạt 87,19% dự toán giao, giảm 4,51% so với cùng kỳ. Trong đó, chi trong cân đối ngân sách địa phương là 11.693 tỷ đồng, đạt 81,08% dự toán giao, giảm 1,97% so với cùng kỳ; chi các Chương trình mục tiêu và một số nhiệm vụ khác là 2.262 tỷ đồng tăng 42,91% dự toán, giảm 15,82% so với cùng kỳ.



