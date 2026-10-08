Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công Thương thông tin về tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Hoa Kỳ

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Công Thương kỳ vọng với sự phối hợp rất chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ, đặc biệt là Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, hai bên sẽ sớm hoàn thiện toàn bộ các nội dung đàm phán để hiệp định để có thể tiến tới ký kết và đưa vào thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Hai bên cơ bản đã hoàn tất gần như các nội dung đàm phán, chỉ còn một số ít vấn đề cần trao đổi, làm rõ thêm về kỹ thuật

Chiều 7/10, tại họp báo thường kỳ, thông tin về tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết từ tháng 4/2025 đến nay, hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ đã trải qua 7 phiên đàm phán chính thức và nhiều phiên đàm phán ở cả cấp Bộ trưởng và cấp kỹ thuật.

"Cho đến nay, hai bên cơ bản đã hoàn tất gần như các nội dung đàm phán, chỉ còn một số ít vấn đề cần trao đổi, làm rõ thêm về kỹ thuật, hướng tới hoàn tất toàn bộ quá trình đàm phán", ông Ngô Chung Khanh thông tin.

Cũng theo Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương kỳ vọng với sự phối hợp rất chặt chẽ của các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ, đặc biệt là Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, hai bên sẽ sớm hoàn thiện toàn bộ các nội dung đàm phán để hiệp định để có thể tiến tới ký kết và đưa vào thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Đề cập đến những tác động đối với thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ sau khi hiệp định được ký kết, ông Ngô Chung Khanh nhìn nhận, Hoa Kỳ là một đối tác thương mại lớn của Việt Nam, có tầm quan trọng hàng đầu đối với hoạt động xuất khẩu, vì vậy, việc hai nước đạt được một hiệp định thương mại sẽ góp phần bảo đảm một khuôn khổ thương mại ổn định, cân bằng, hướng tới sự phát triển bền vững và mở ra cơ hội hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa hai nước.


Theo Anh Thơ

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, những trường hợp sau sẽ được nhận lên đến 2 triệu đồng tiền mặt

Tin vui: Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, những trường hợp sau sẽ được nhận lên đến 2 triệu đồng tiền mặt Nổi bật

Từ 1/7/2026, người trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng cần lưu ý cách tính thuế mới: Khoản tiền bị trừ có gì thay đổi?

Từ 1/7/2026, người trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng cần lưu ý cách tính thuế mới: Khoản tiền bị trừ có gì thay đổi? Nổi bật

Được bố tặng nhà trên đất ao, con có được giảm 65% tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ?

Được bố tặng nhà trên đất ao, con có được giảm 65% tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ?

09:46 , 08/10/2026
Thêm vốn cho nhà ở xã hội tại TPHCM

Thêm vốn cho nhà ở xã hội tại TPHCM

09:31 , 08/10/2026
Quảng Ninh quy hoạch xây mới 5 kho dự trữ xăng dầu

Quảng Ninh quy hoạch xây mới 5 kho dự trữ xăng dầu

09:01 , 08/10/2026
Hà Nội: Dự án nâng cấp Quốc lộ 6 gần 9.600 tỷ đồng trước nguy cơ chậm tiến độ

Hà Nội: Dự án nâng cấp Quốc lộ 6 gần 9.600 tỷ đồng trước nguy cơ chậm tiến độ

08:11 , 08/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên