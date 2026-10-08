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Rầm rộ thi công hai cầu vượt Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau nhiều tháng thi công, hai cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh và Giảng Võ - Láng Hạ trên tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã dần lộ rõ hình hài. Các nhà thầu đang tăng tốc lắp đặt dầm, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 31-12-2026.

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài hơn 2,27km, mặt cắt ngang 50m với tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2018-2026. Tuyến đường có điểm đầu nối trục Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại nút giao Hoàng Cầu và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục, giữ vai trò khép kín trục giao thông xuyên tâm nội đô Hà Nội.

Dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ toàn tuyến theo quy hoạch hoàn chỉnh. Bên cạnh công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi, dự án tập trung triển khai các hạng mục kết cấu nền đường, mặt đường, các nút giao trọng điểm, hệ thống hào kỹ thuật ngầm hóa, thoát nước, cùng vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng và phương án tổ chức giao thông đồng bộ.

Trong đó, phần đường cơ bản đã được các đơn vị thi công, hoàn thiện và thông xe kỹ thuật đầu tháng 9-2026. Trên tuyến, dự án xây dựng 2 cầu vượt tại các nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh dự kiến hoàn thành trước 31-12-2026.

Theo thiết kế, trên tuyến có 2 cầu vượt tại các nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh. Các công trình này đang được tập trung thi công cùng nhiều hạng mục khác của dự án như nền, mặt đường, nút giao, tường chắn, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật.

Trong đó gói thầu thi công cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh phức tạp hơn do khu vực này cùng lúc thi công dự án ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc.

Đến đầu tháng 10-2026, gói thầu đã đạt hơn 40% khối lượng công việc, hoàn thành toàn bộ hạng mục cọc khoan nhồi tại mố và trụ cầu.

Tại khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh, công trường đang được tổ chức với nhiều mũi thi công. Đây là khu vực có điều kiện thi công phức tạp khi cùng thời điểm triển khai dự án ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc.

Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc và trang thiết bị thi công rầm hộp để đảm bảo tiến độ đề ra của dự án.

Hiện nhà thầu đang tập trung thi công các nhịp dầm; trong đó đốt dầm S4 nằm trên đường găng tiến độ của công trình, giữ vai trò quyết định để tiếp tục triển khai các đốt dầm S3 và S5. Song song với việc thi công kết cấu cầu, các đơn vị đang đồng loạt triển khai tường chắn, đường đầu cầu, hệ thống chiếu sáng cùng các hạng mục phụ trợ hoàn thiện.

Việc tổ chức nhiều mũi thi công giúp tận dụng tối đa mặt bằng hiện có, đồng thời bảo đảm tiến độ trong điều kiện khu vực Nguyễn Chí Thanh có mật độ giao thông lớn và đang triển khai đồng thời nhiều công trình hạ tầng.

Tại dự án cầu vượt nút giao Giảng Võ - Láng Hạ cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Máy móc, thiết bị và công nhân được bố trí tại nhiều vị trí, tập trung thi công các hạng mục kết cấu cầu và hoàn thiện phần việc liên quan.

Sau nhiều tháng thi công, hình hài cầu vượt đã dần rõ nét với hệ thống mố, trụ và các kết cấu đang được hoàn thiện. Các đơn vị thi công tổ chức nhiều mũi làm việc, từ lắp đặt kết cấu dầm đến triển khai các hạng mục phụ trợ.

Sau nhiều tháng thi công, diện mạo cầu vượt đang dần lộ rõ khi khối lượng thực hiện đạt khoảng 40%

Kỹ sư và công nhân được bố trí làm việc ở nhiều vị trí, phụ trách từ thi công kết cấu cầu, lắp dầm đến hoàn thiện các hạng mục phụ trợ.

Hai cầu vượt là những hạng mục quan trọng trên tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Khi hoàn thành, các công trình sẽ đồng bộ hệ thống tuyến đường Vành đai 1 trở nên hoàn thiện, được kỳ vọng góp phần tổ chức lại giao thông tại những nút giao lớn, tăng khả năng lưu thông trục hướng tâm và giảm xung đột giữa các dòng phương tiện.

Theo Phạm Hùng - Quang Thái

Hà Nội Mới

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