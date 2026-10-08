Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 5.000 chỗ trống tại 2 khu nhà ở sinh viên lớn nhất Hà Nội

| | Bất động sản

Riêng hai khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II và Pháp Vân - Tứ Hiệp có tổng cộng 12.888 chỗ ở theo thiết kế, trong đó 7.881 chỗ đang được cho thuê và 5.007 chỗ còn trống, tương đương gần 39% tổng số chỗ ở được thống kê.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai tình hình cho thuê trong tháng 9/2026 tại hai khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, Pháp Vân - Tứ Hiệp và khu nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng. Đáng chú ý, hai khu nhà ở sinh viên hiện còn tổng cộng 5.007 chỗ trống, trong khi khu nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng gần như đã được lấp đầy.

Theo số liệu công bố từ ngày 1 đến hết ngày 30/9, Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, phường Từ Liêm có quy mô thiết kế 7.368 chỗ ở, với 6 chỗ/căn hộ. Hiện 4.945 chỗ đã được cho thuê, còn 2.423 chỗ trống. Tỷ lệ chỗ ở đã được sử dụng đạt khoảng 67%.

Tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Yên Sở, trong tổng số 5.520 chỗ ở theo thiết kế, hiện 2.936 chỗ đã được cho thuê và 2.584 chỗ còn trống. Với quy mô 8 chỗ/căn hộ, số chỗ đang được sử dụng mới chiếm khoảng 53%.

Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Yên Sở

Số liệu tại Pháp Vân - Tứ Hiệp chưa bao gồm tòa A1, được Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội tiếp nhận nguyên trạng từ UBND phường Yên Sở đầu năm 2026 và đang thực hiện các bước cải tạo, sửa chữa. Ngoài ra, 156 căn hộ tại tòa A5 đang được bố trí phục vụ tạm cư cũng không được tính vào số liệu trên.

Như vậy, riêng hai khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II và Pháp Vân - Tứ Hiệp có tổng cộng 12.888 chỗ ở theo thiết kế, trong đó 7.881 chỗ đang được cho thuê và 5.007 chỗ còn trống, tương đương gần 39% tổng số chỗ ở được thống kê. Trong đó, tỷ lệ chỗ trống tại Pháp Vân - Tứ Hiệp cao hơn đáng kể so với Mỹ Đình II.

Ở chiều ngược lại, tình hình cho thuê tại Khu nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng, phường Việt Hưng gần như kín chỗ. Trong tổng số 515 căn hộ theo thiết kế, 510 căn đang được cho thuê, chỉ còn 5 căn trống, tương đương tỷ lệ lấp đầy khoảng 99%.

Theo Trần Hoàng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin được không: Mua nhà không vay ngân hàng, được chủ đầu tư cho nợ tiền đến tận 15 năm sau mới phải trả hết

Tin được không: Mua nhà không vay ngân hàng, được chủ đầu tư cho nợ tiền đến tận 15 năm sau mới phải trả hết Nổi bật

Ngay ngày mai, khu du lịch 6.000 tỷ đồng của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt

Ngay ngày mai, khu du lịch 6.000 tỷ đồng của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt Nổi bật

Tất cả người dân có Sổ đỏ chú ý thông báo mới nhất

Tất cả người dân có Sổ đỏ chú ý thông báo mới nhất

11:29 , 08/10/2026
Tầng hầm biệt thự, ngân hàng ở TPHCM ngập sâu, nhiều tài sản ngâm trong nước

Tầng hầm biệt thự, ngân hàng ở TPHCM ngập sâu, nhiều tài sản ngâm trong nước

11:17 , 08/10/2026
Cuộc sống ở thành phố giàu nhất thế giới có gì đặc biệt?

Cuộc sống ở thành phố giàu nhất thế giới có gì đặc biệt?

11:10 , 08/10/2026
Công trình rộng hơn 9.000m2 trong tổ hợp BĐS hiếm có của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Xây theo kiểu kiến trúc chữa lành, từng thu vé vào cổng bằng... cây xanh

Công trình rộng hơn 9.000m2 trong tổ hợp BĐS hiếm có của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Xây theo kiểu kiến trúc chữa lành, từng thu vé vào cổng bằng... cây xanh

10:54 , 08/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên