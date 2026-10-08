Công trình rộng hơn 9.000m2 trong tổ hợp BĐS hiếm có của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Xây theo kiểu kiến trúc chữa lành, từng thu vé vào cổng bằng... cây xanh
Nằm trong Thành phố Cà phê tại Buôn Ma Thuột, Vườn Zen rộng hơn 9.000m² được Trung Nguyên Legend thiết kế theo mô hình “kiến trúc chữa lành”.
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Khu vườn gần 1ha không chỉ trồng cây để tạo cảnh quan
Vườn Zen là một trong những tiện ích đã hoàn thiện tại Thành phố Cà phê, dự án bất động sản đầu tay của nhà sáng lập Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tại Buôn Ma Thuột.
Với diện tích hơn 9.000m², khu vườn được xây dựng theo mô hình “kiến trúc chữa lành” mà Trung Nguyên Legend giới thiệu là không gian giúp con người phục hồi về Thân, Tâm và Trí thông qua nghệ thuật làm vườn. Công trình được đưa vào sử dụng từ tháng 1/2021.
Điểm đáng chú ý nằm ở việc cây xanh trong Vườn Zen được lựa chọn có chủ đích. Theo thông tin Trung Nguyên Legend công bố, các loại cây được trồng chủ yếu là cây bản địa, trong đó có những loại được giới thiệu với đặc tính dược tính như kim ngân, hương thảo, mã đề, cỏ lan chi.
Một khu vườn nhưng chia thành 2 không gian hoàn toàn khác nhau
Vườn Zen được chia thành 2 phân khu chính gồm Vườn Nhiệt đới và Vườn Thiền.
Vườn Nhiệt đới tập trung những loại cây phù hợp với vùng khí hậu nóng ẩm. Một số loại cây được lựa chọn như kim ngân, hương thảo, mã đề, cỏ lan chi, được Trung Nguyên Legend giới thiệu với công dụng thanh lọc không khí và chống ô nhiễm.
Trong khi đó, Vườn Thiền sử dụng những loại cây quen thuộc trong văn hóa và đời sống người Việt như trúc, đa, đề, tre. Những loại cây này được gắn với các giá trị như sự chính trực, kiên cường và khí phách của những bậc hiền nhân quân tử.
Cách chia thành 2 phân khu khiến Vườn Zen không chỉ có sự thay đổi về cảnh quan mà còn tạo ra những lớp trải nghiệm khác nhau. Một bên mang đặc trưng của hệ thực vật nhiệt đới, một bên tập trung vào những loại cây đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong văn hóa Việt Nam.
Lối đi quanh co, vườn đá được thiết kế như một hành trình
Một trong những điểm đặc biệt nhất của Vườn Zen nằm ở cách tổ chức không gian.
Theo Trung Nguyên Legend, khu vườn tôn trọng địa thế tự nhiên thay vì cố gắng san phẳng và định hình toàn bộ mặt bằng. Các khoảng không gian mở được đặt xen với những lối đi hẹp, quanh co và khu vườn đá.
Cách bố trí này được lý giải như một hành trình trải nghiệm. Có những đoạn đường rộng mở, có những đoạn trở nên hẹp và quanh co, rồi xuất hiện những khu vực khúc khuỷu, nhiều đá. Người tham quan vì thế không đi theo một tuyến đường thẳng từ điểm đầu đến điểm cuối mà liên tục thay đổi không gian trong quá trình di chuyển.
Theo cách diễn giải của Trung Nguyên Legend, những thay đổi này tượng trưng cho các giai đoạn khác nhau của cuộc đời, khi có lúc rộng mở, có lúc quanh co, có lúc gặp chông gai trước khi đi đến sự bình an.
Đây cũng là lý do Vườn Zen được xây dựng khác với một khu vườn cảnh quan thông thường. Cây cối, đá, địa hình và đường đi cùng tham gia vào việc tạo nên trải nghiệm thay vì chỉ đóng vai trò trang trí.
Đặc biệt nhất: từng thu vé vào cổng bằng cây xanh
Ngay trong thời gian đầu mở cửa, Vườn Zen từng gây chú ý bởi cách thu vé không giống các điểm tham quan thông thường.
Thay vì trả tiền mua vé, khách tham quan được yêu cầu mang theo một cây xanh còn nguyên trong bầu để tiếp tục sinh trưởng sau khi đưa vào khu vườn.
Loại cây được yêu cầu có chiều cao khoảng 80cm và thuộc một số nhóm nhất định như cam, chanh, cà phê, điều, sầu riêng, mắc ca.
Cách thu vé này biến mỗi lượt khách tham quan thành một lần bổ sung cây xanh cho khu vườn. Theo Trung Nguyên Legend, việc này nhằm phục vụ hoạt động tôn tạo và phát triển Vườn Zen thay vì đặt mục tiêu kinh doanh từ tiền vé.
Đây cũng là chi tiết khiến Vườn Zen khác biệt so với nhiều tiện ích trong các khu đô thị. Thay vì thu một khoản phí cố định để vào cửa, đơn vị vận hành từng lựa chọn hình thức đóng góp trực tiếp bằng một cây xanh.
Vườn Zen nằm trong Thành phố Cà phê, dự án được Trung Nguyên Legend phát triển tại Buôn Ma Thuột. Theo thông tin được công bố thời điểm dự án giới thiệu ra thị trường, dự án có mật độ xây dựng 27%, trong khi diện tích cây xanh và mặt nước chiếm hơn 50%.
Vườn Zen cùng với Bảo tàng Thế giới Cà phê là những công trình tạo dấu ấn cho tổ hợp này. Nếu Bảo tàng Thế giới Cà phê tập trung vào lịch sử và văn hóa cà phê thì Vườn Zen đi theo hướng cảnh quan và trải nghiệm không gian.
Kiến trúc chữa lành (healing architecture) là một trường phái kiến trúc rất phổ biến ở các quốc gia phát triển bậc nhất như Nhật Bản, Hoa Kỳ,… Một trong những tiêu chí quan trọng của kiến trúc chữa lành là: tập trung vào thiết kế các không gian kiến trúc để thúc đẩy quá trình phục hồi, bảo vệ sức khỏe nhằm mục đích loại bỏ sự căng thẳng từ môi trường (tiếng ồn, chất lượng không khí kém...); đem đến sự thăng hoa, sáng tạo, vì sự phát triển khỏe mạnh và giàu có về Thân – Tâm – Trí của con người. Một trong những tiêu chí quan trọng của kiến trúc chữa lành chính là không gian cần được kết nối, hài hòa với tự nhiên trong việc sử dụng chất liệu để xây dựng nhằm kết nối cảm xúc của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng khi sống, làm việc và hoạt động trong không gian ấy.
Với kiến trúc chữa lành, ngay từ khi định hình ý tưởng thiết kế không gian, các kiến trúc sư đã cần chọn những loại cây cỏ mang dược tính chữa lành để trồng; việc chọn chất liệu nào để sử dụng cho thân thiện với môi trường, bền vững với thời gian cần được quan tâm đặc biệt; và cả những yếu tố môi trường như: gió, hơi nước, ánh sáng, sự thay đổi của thời tiết bốn mùa cũng cần được hiểu rõ để không gian ấy thực sự trở thành không gian trị liệu, phục hồi và bảo vệ sức khỏe…
Với những ưu việt như vậy, tất cả các hạng mục tiện ích, nhà ở của dự án Thành phố Cà phê đều được thiết kế, xây dựng dựa trên triết lý của trường phái kiến trúc chữa lành.
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