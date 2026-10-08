NHNN áp dụng cơ chế không tính dư nợ tăng thêm với Nhà ở xã hội, KCN, du lịch và các dự án hạn tầng trọng điểm

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Đây là thông tin được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chia sẻ tại họp báo kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026 vừa diễn ra.

Ngay từ đầu năm, NHNN đã công khai nguyên tắc giao tăng trưởng tín dụng năm 2026 để các tổ chức tín dụng chủ động thực hiện. Đồng thời, cơ quan điều hành đã triển khai nhiều giải pháp tạo dư địa cấp vốn cho các nhu cầu phục vụ tăng trưởng.

Tính đến ngày 30/9/2026, theo NHNN, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, hệ thống ngân hàng không tính dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng phân khúc này.

Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại cấp tín dụng cho doanh nghiệp thực hiện các dự án quy mô lớn, trọng điểm có tính chất lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế vùng theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ cũng được loại trừ dư nợ phát sinh mới hàng năm và cấp bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Đáng chú ý, các chương trình tín dụng xã hội và nhà ở ghi nhận kết quả chuyển biến rõ nét. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng, NHNN cho biết, chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP đã có 11 ngân hàng thương mại tham gia với tổng quy mô hơn 153 nghìn tỷ đồng, tăng vượt bậc so với quy mô ban đầu là 120 nghìn tỷ đồng của 4 ngân hàng thương mại nhà nước. Mức lãi suất của chương trình sau 6 lần điều chỉnh hiện áp dụng là 7%/năm đối với chủ đầu tư và 6,5%/năm đối với người mua nhà. Thời gian ưu đãi lãi suất kéo dài 3 năm đối với chủ đầu tư và 5 năm đối với người mua nhà.

Đặc biệt, nhóm đối tượng người mua nhà dưới 35 tuổi được hưởng chính sách ưu đãi tới 15 năm, với mức lãi suất cho vay thấp hơn 2%/năm trong 5 năm đầu và thấp hơn 1%/năm trong 10 năm tiếp theo so với lãi suất trung dài hạn bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước.

Đến ngày 31/8/2026, số tiền cam kết cho vay của chương trình đạt khoảng 50.300 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với cuối năm 2025. Doanh số giải ngân đạt khoảng 17.500 tỷ đồng, tăng khoảng 9.950 tỷ đồng so với cuối năm 2025, đưa dư nợ đạt khoảng 14.300 tỷ đồng. Riêng nhóm người trẻ dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội đạt doanh số giải ngân khoảng 577 tỷ đồng với dư nợ khoảng 531 tỷ đồng.

Bên cạnh lĩnh vực nhà ở, các chương trình tín dụng hướng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh ưu tiên cũng được giải ngân mạnh mẽ. Chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản sau 4 lần nâng quy mô và mở rộng phạm vi đã đạt quy mô 185.000 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 8/2026, doanh số giải ngân lũy kế của chương trình này đạt gần 238.120 tỷ đồng, đạt 128,7% quy mô toàn gói với 88.434 lượt khách hàng được tiếp cận vốn. Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả, ngày 25/9/2026, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu 18 ngân hàng thương mại tham gia báo cáo đánh giá để tham mưu cấp có thẩm quyền hướng triển khai tiếp theo.

Đối với các dự án hạ tầng then chốt, Chương trình tín dụng 500 nghìn tỷ đồng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược triển khai đến hết năm 2030 hiện có 21 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia, với dư nợ đạt khoảng 16.910 tỷ đồng tính đến 31/8/2026. Lãi suất ưu đãi của gói này thấp hơn tối thiểu từ 1% đến 1,5%/năm so với mức bình quân cùng kỳ hạn trong thời gian tối thiểu 2 năm. Ngành ngân hàng cũng đang phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ vướng mắc cho chương trình liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.