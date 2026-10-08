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Thành viên của Thaco được giao hơn 700ha đất để làm dự án

| | Bất động sản

Thadico - Bình Dương- một thành viên của Thaco, vừa được UBND TP.HCM cho thuê hơn 700ha đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí.

UBND TP.HCM mới đây đã ban hành Quyết định về việc cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp Thadico - Bình Dương (Thadico - Bình Dương) thuê đất tại phường Bình Cơ và phường Tân Uyên.

Theo đó, Thadico - Bình Dương được thuê 7.012.492,2 m² đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí. Dự án thuộc trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Thời hạn thuê đất là 50 năm, theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm. Trong đó, gần 194 ha đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp không phải nộp tiền thuê đất.

Phần diện tích còn lại hơn 507 ha được xem xét miễn tiền thuê trong thời gian xây dựng cơ bản và thời gian hưởng ưu đãi đầu tư.

UBND TP.HCM giao các Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND phường Bình Cơ, UBND phường Tân Uyên xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Thadico - Bình Dương; ký hợp đồng thuê đất chủ đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Thadico - Bình Dương... theo quy định.

UBND phường Bình Cơ, UBND phường Tân Uyên thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch; kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của Dự án.

Việc xem xét cho thuê đất đối với phần diện tích này được thực hiện sau khi hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thadico - Bình Dương thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và Văn bản thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án đã ký kết; trường hợp phát sinh điều kiện phải thực hiện ký quỹ thì phải thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

Thadico - Bình Dương được thành lập vào tháng 4/2025 với ngành nghề kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thời điểm thành lập, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 1.925 tỷ đồng; chủ sở hữu là Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh- một thành viên thuộc hệ sinh thái Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco).

Người đại diện theo pháp luật của Thadico - Bình Dương là ông Nguyễn Quốc Trung (SN 1976)-Tổng Giám đốc.

Theo PV

An Ninh Tiền Tệ

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