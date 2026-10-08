Tin được không: Mua nhà không vay ngân hàng, được chủ đầu tư cho nợ tiền đến tận 15 năm sau mới phải trả hết

Thanh khoản chịu sức ép, người mua có thêm lựa chọn

Bước vào quý 4/2026, bài toán thanh khoản tiếp tục đặt áp lực lên doanh nghiệp bất động sản. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Cương Quyết, Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc cho biết sở dĩ thị trường như vậy bởi sức ép đến từ ba phía.

"Giá nhà vượt khả năng chi trả của nhiều gia đình; nguồn cung từng bước được khơi thông nhờ tháo gỡ pháp lý; chi phí vay tăng khiến người mua cân nhắc kỹ hơn và có tâm lý e dè trong các quyết định xuống tiền mua nhà. Khi khoản trả ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập, tiếp tục thuê nhà trở thành lựa chọn có cơ sở", ông Quyết nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, số liệu Bộ Xây dựng, quý 2 ghi nhận giao dịch thành công giảm 36,3% so với cùng kỳ năm 2025. Dữ liệu Batdongsan.com.vn cũng khẳng định thị trường có mức giá giảm khoảng 30%-40% so với đỉnh năm 2025 ở cả phân khúc thấp tầng và căn hộ.

Tại báo cáo của Onehousing cũng ghi nhận, bất động sản quý II/2026 tại Hà Nội thanh khoản suy yếu trên diện rộng trong bối cảnh lãi suất cao, tâm lý đầu tư thận trọng và tác động từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng.

(Nguồn Onehousing).

Giữa bối cảnh trên, nhiều chủ đầu tư đang chờ đợi thị trường sôi động trở lại thì tại một số khu vực có tiềm năng kinh tế, hạ tầng, quy hoạch lớn liên tục được triển khai thì một số chủ đầu tư đã “chớp cơ hội”. Theo đó, những chủ đầu tư này đã nhanh nhạy tung ra các các chính sách bán hàng đột phá để đón dòng tiền của các khách hàng.

Thị trường TP. Hồ Chí Minh: Giãn thanh toán tới 15 năm

Tại TP. Hồ Chí Minh, các chính sách bán hàng đang đi thẳng vào trở ngại lớn nhất của người mua: vốn ban đầu và áp lực trả nợ. Theo đó, dự án A&K Tower tại phường An Phú công bố chính sách “3 không”: không áp lực vốn ban đầu khi ký hợp đồng mua bán, không thanh toán gốc tới 36 tháng và không thanh toán lãi tới 24 tháng.

Tại Benhill Thuận Giao, phương án thanh toán kéo dài tới 15 năm hướng tới khách hàng mua ở thực. Khách hàng thanh toán 25% giá trị căn hộ để nhận nhà ở ngay; phần còn lại được trả góp gốc với mức cố định, từ 8 triệu đồng/tháng đến khi hoàn tất 100% giá trị căn hộ, lên tới 15 năm. Với gia đình đang thuê nhà, lợi ích còn nằm ở khả năng chuyển một phần ngân sách thuê sang thanh toán tài sản của mình.

Bên cạnh chính sách tài chính, triển vọng kết nối hạ tầng cũng tạo thêm sức hút cho khu vực Thuận Giao. Việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, hoàn thiện trục Mỹ Phước – Tân Vạn cùng các kế hoạch phát triển mạng lưới Metro số 1, 2 được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, tăng khả năng kết nối với trung tâm TP.HCM và các khu vực lân cận.

Thị trường Hà Nội: Giá về mức hợp lý, chính sách mạnh cho dự án mới

Tại Hà Nội, mức giá chào bán tại các dự án đang được điều chỉnh ở mức hợp lý hơn. Ở phía Tây Thủ đô, giá chuyển nhượng tại dự án Lumi Hanoi đã hạ nhiệt, về khoảng 70–75 triệu đồng/m².

Trong khi đó, tòa Moonlight 2 thuộc Khu đô thị An Lạc Green Symphony vừa mở bán với mức giá khoảng 62–68 triệu đồng/m². Khách hàng chỉ cần thanh toán 10%, tương đương từ 420 triệu đồng để ký hợp đồng mua bán. Thanh toán tiến độ tiêu chuẩn chỉ 10%/đợt 3 tháng, kéo dài trong 15 tháng hoặc lựa chọn gói hỗ trợ lãi suất 0% trong 2 năm để chủ động cân đối dòng tiền.

Việc kết hợp mức giá dễ tiếp cận hơn với tiến độ thanh toán linh hoạt cho người mua được coi là một trong những giải pháp kích cầu tại phía Tây Hà Nội trong bối cảnh hiện nay.

Đô thị công nghiệp cam kết thuê lại giá cao

Đối với các thị trường khu vực phía Bắc, các chủ đầu tư lại bám sóng tăng trưởng vĩ mô để đẩy hàng.

Tại Thái Nguyên, GRDP đạt 13,96% đứng thứ 2 cả nước trong quý 3/2026; thu hút khoảng hơn 8 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng đầu năm…Sự phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất mở ra triển vọng gia tăng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động có nhu cầu an cư.

Đón nhu cầu này, Tòa căn hộ A1 thuộc Tecco Elite City đã đưa ra phương án thanh toán chậm tới 10 năm. Khách hàng thanh toán ban đầu 20%, tiếp tục đóng 25% để nhận nhà. Phần còn lại được chia thành các đợt trả góp cố định từ 12 triệu đồng/tháng trong vòng 10 năm hoặc đẩy sớm tiến độ theo nhu cầu nếu khách hàng có tài chính.

Ngoài ra, dự án cam kết thuê lại tới 24 tháng, giá thuê từ 9-11 triệu đồng/tháng tùy căn hộ và được chi trả toàn bộ ngay sau khi ký hợp đồng mua bán, đi kèm gói quà tặng nội thất trị giá 80–100 triệu đồng.

Tại Bắc Ninh, vị thế thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026 bổ sung kỳ vọng phát triển đô thị bên cạnh nền tảng công nghiệp. Sự dịch chuyển nhân lực là cơ sở để các dự án căn hộ cạnh tranh bằng khả năng phục vụ nhu cầu sống và khai thác cho thuê.

Đơn cử như Tòa căn hộ Lotus 1 nằm tại trung tâm hành chính mới Bắc Ninh đã công bố chính sách bán hàng đột phá với các phương án linh hoạt. Trong đó, khách hàng chỉ cần đóng từ 5% - 15% ký hợp đồng mua bán, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng. Sau khi nhận nhà chỉ trả góp 1%/tháng trong ba năm.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, một số chủ đầu tư đã chủ động theo diễn biến thị trường và những thay đổi trong tâm lý người mua, từ đó đưa ra mức giá phù hợp ngay khi mở bán. Cùng với đó, chính sách hỗ trợ lãi suất và giãn thanh toán dài hạn giúp khách hàng giảm áp lực vay ngân hàng, cân đối dòng tiền.

Các chuyên gia cũng cho rằng, mặt bằng lãi suất cao hiện nay có thể chỉ mang tính ngắn hạn. Về dài hạn, lãi suất cho vay được kỳ vọng sẽ ổn định trở lại ở mức dưới 10%/năm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người mua nhà. Như vậy, những dự án có giá bán hợp lý, pháp lý minh bạch và chính sách thanh toán linh hoạt ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội đáng cân nhắc khi chủ đầu tư đang “chiều lòng” khách hàng và nền kinh tế Việt Nam đang trong đà tăng tốc phát triển.