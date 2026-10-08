Ngay ngày mai, khu du lịch 6.000 tỷ đồng của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt

Theo Honda Việt Nam, chặng 3 và 4 Giải đua xe Mô tô Việt Nam (VMRC) 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 9–11/10/2026 tại Trường đua Đại Nam, với các cuộc tranh tài thuộc bốn hệ đua NSF100, NSF250, Winner R và SP150.

Chặng 3 và 4 được kỳ vọng tiếp tục chứng kiến cuộc cạnh tranh điểm số, thứ hạng giữa các tay đua trên bảng xếp hạng mùa giải. Riêng chặng 4 sẽ có hai vận động viên thuộc đội Honda Racing Vietnam tham dự theo suất khách mời (wildcard).

Bên cạnh các cuộc đua, khán giả có thể tham quan gian hàng trưng bày, trải nghiệm sản phẩm, tham gia hoạt động tương tác và nhận quà từ các nhãn hàng, trong đó có nhà tài trợ chính Honda Việt Nam.

Chương trình còn có sân chơi xe thăng bằng Kid Balance Bike, hoạt động làm quen xe CRF50 dành cho trẻ em, cùng các màn biểu diễn và trải nghiệm kỹ năng lái xe Gymkhana.

Chặng 3 và 4 Giải đua xe Mô tô Việt Nam (VMRC) 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 9–11/10/2026 tại Trường đua Đại Nam (Ảnh: Honda Việt Nam).

Về địa điểm tổ chức giải, Trường đua Đại Nam nằm trong Khu du lịch Văn hóa – Thể thao Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng làm Chủ tịch HĐQT, còn bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc điều hành. Khu du lịch được khởi công từ năm 1999, với tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, ý tưởng xây dựng trường đua xuất phát từ mong muốn phát triển thêm lĩnh vực thể thao bên cạnh hoạt động du lịch của bà Nguyễn Phương Hằng.

Sau khi nhận được sự đồng thuận, ngay ngày hôm sau, ông Huỳnh Uy Dũng đã cho triển khai dự án. Quá trình từ đề xuất ý tưởng đến quyết định thực hiện được doanh nghiệp mô tả diễn ra trong chưa đầy 24 giờ.

Hình ảnh Trường Đua nhìn từ trên cao.

Trường đua Đại Nam khởi công ngày 26/7/2016 và đi vào hoạt động từ năm 2017, trên diện tích 60 ha, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Công trình được phát triển theo mô hình “5 trong 1”, kết hợp đua ngựa, đua chó, đua mô tô, go-kart và các hoạt động Jet Ski – Flyboard.

Trong đó, đường đua ngựa dài 1,6 km, rộng 16 m, sử dụng bề mặt cát mịn. Đường đua mô tô và go-kart dài 2,2 km, có 15 khúc cua trái, phải, với mặt đường nhựa polymer được giới thiệu đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Đường đua chó dài 500 m, cũng sử dụng bề mặt cát mịn.

Hồ nước rộng hơn 10.000 m2 nằm bên trong vòng đua chó, phục vụ đua mô tô nước Jet Ski và biểu diễn Flyboard. Việc bố trí hồ nước trong khuôn viên trường đua cho phép tổ chức thêm những hoạt động thường xuất hiện tại các điểm du lịch biển.

Bao quanh đường đua là hệ thống khán đài lắp ghép có sức chứa hơn 18.000 chỗ ngồi, cùng hai màn hình LED và hệ thống đèn công suất cao. Công trình còn được giới thiệu trang bị camera 4K phục vụ truyền hình trực tiếp.

Theo định hướng ban đầu, Đại Nam lựa chọn đua ngựa làm hoạt động chủ lực, vừa góp phần khôi phục phong trào, vừa phục vụ du lịch và nhu cầu giải trí. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tổ chức các giải đua ngựa thuần chủng nhập khẩu ở cấp khu vực, quốc tế, từng bước phát triển mạng lưới chủ ngựa trong nước.

Với đua mô tô, đường đua được giới thiệu xây dựng theo các tiêu chuẩn an toàn của Liên đoàn Mô tô quốc tế (FIM), tạo điều kiện cho vận động viên tập luyện và thi đấu. Để phục vụ đào tạo, trường đua đã đầu tư 15 xe KTM RC 390, 30 xe Kayo MiniGP 150 phiên bản đua cùng nhiều mẫu mô tô thể thao khác.

Go-kart cũng là một trong những bộ môn được đầu tư nhằm hướng tới tổ chức và vận hành chuyên nghiệp. Đây được xem là nền tảng để các tay đua tiến lên những giải đấu cấp cao hơn, trong đó có F1. Trường đua đã trang bị 15 xe go-kart sử dụng khung sườn Praga của Italia và động cơ Rotax của Áo, đồng thời đặt định hướng tổ chức các giải đấu cấp châu lục, quốc tế.