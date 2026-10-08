Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tầng hầm biệt thự, ngân hàng ở TPHCM ngập sâu, nhiều tài sản ngâm trong nước

| | Bất động sản

Sau trận mưa lớn chiều tối 7/10, nhiều tầng hầm tại khu dân cư Cityland Park Hills vẫn ngập hơn 1m, hàng loạt tài sản bị ảnh hưởng.

Sáng 8/10, nhiều tầng hầm tại khu dân cư Cityland Park Hills (phường Gò Vấp, TPHCM) vẫn ngập sâu hơn 1 m sau trận mưa lớn chiều tối 7/10, khiến nhiều xe máy, máy móc và thiết bị bị hư hỏng.

Hầm để xe của một căn biệt thự tại Cityland Park Hills ngập sâu khoảng 1,5 m sau trận mưa lớn tối 7/10.

Ghi nhận vào sáng cùng ngày, hầm để xe của một căn biệt thự trong khu dân cư Cityland Park Hills vẫn ngập sâu. Nước phủ kín khu vực hầm, nhiều thiết bị và tài sản chưa thể di chuyển ra ngoài.

Tại một chi nhánh ngân hàng Shinhan, gần chục xe máy của nhân viên bị nước ngập đến bảng đồng hồ. Nước cũng tràn vào khu vực thang máy và buồng điện, gây ảnh hưởng đến hoạt động của chi nhánh.

Cảnh ngập sâu trong một tầng hầm tại Cityland Park Hills.

Đại diện ngân hàng cho biết, đơn vị đã tiến hành bơm nước ra ngoài từ sáng 8/10, dự kiến mất khoảng 2 giờ. Sau khi nước được rút, nhân viên kỹ thuật sẽ kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị liên quan để khôi phục hoạt động trong buổi sáng.

Cách đó không xa, văn phòng đại diện một công ty may mặc của Mỹ cũng bị nước tràn vào. Sáng 8/10, nước dâng đến khoảng nửa cửa cuốn, bên trong văn phòng vẫn ngập khoảng 1 m.

Người dân tranh thủ dọn dẹp, vệ sinh khu vực tầng hầm sau trận mưa lớn.

Người dân tìm cách khắc phục, thu dọn tài sản và bơm nước ra ngoài.

Công nhân khẩn trương xử lý hệ thống cống thoát nước, nhằm đẩy nhanh tốc độ rút nước tại khu vực bị ngập.

Khu dân cư Cityland Park Hills có diện tích gần 27 ha, nằm trên hai trục đường Phan Văn Trị và Nguyễn Văn Lượng, phường Gò Vấp. Khu vực này gồm biệt thự, nhà phố, căn hộ cùng trường học, công viên và các tiện ích thương mại.

Trận mưa lớn chiều tối 7/10 khiến nhiều khu vực tại TPHCM ngập sâu, giao thông gặp khó khăn. Đến sáng 8/10, một số điểm thấp trũng vẫn còn ngập, trong đó có các tầng hầm tại khu dân cư Cityland Park Hills.

Theo Hữu Huy - Nguyễn Tiến

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dòng sông đặc biệt mang tên một màu sắc, chảy qua thành phố giàu nhất miền Bắc: Chuyên gia nói gì về quy hoạch sẽ tạo nên kỳ tích mới trong tương lai?

Dòng sông đặc biệt mang tên một màu sắc, chảy qua thành phố giàu nhất miền Bắc: Chuyên gia nói gì về quy hoạch sẽ tạo nên kỳ tích mới trong tương lai? Nổi bật

Ngay ngày mai, khu du lịch 6.000 tỷ đồng của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt

Ngay ngày mai, khu du lịch 6.000 tỷ đồng của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt Nổi bật

Cuộc sống ở thành phố giàu nhất thế giới có gì đặc biệt?

Cuộc sống ở thành phố giàu nhất thế giới có gì đặc biệt?

11:10 , 08/10/2026
Tin được không: Mua nhà không vay ngân hàng, được chủ đầu tư cho nợ tiền đến tận 15 năm sau mới phải trả hết

Tin được không: Mua nhà không vay ngân hàng, được chủ đầu tư cho nợ tiền đến tận 15 năm sau mới phải trả hết

11:05 , 08/10/2026
Công trình rộng hơn 9.000m2 trong tổ hợp BĐS hiếm có của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Xây theo kiểu kiến trúc chữa lành, từng thu vé vào cổng bằng... cây xanh

Công trình rộng hơn 9.000m2 trong tổ hợp BĐS hiếm có của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Xây theo kiểu kiến trúc chữa lành, từng thu vé vào cổng bằng... cây xanh

10:54 , 08/10/2026
Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 1 tum 100m² bao nhiêu?

Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 1 tum 100m² bao nhiêu?

10:18 , 08/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên