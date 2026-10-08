Tầng hầm biệt thự, ngân hàng ở TPHCM ngập sâu, nhiều tài sản ngâm trong nước

Sáng 8/10, nhiều tầng hầm tại khu dân cư Cityland Park Hills (phường Gò Vấp, TPHCM) vẫn ngập sâu hơn 1 m sau trận mưa lớn chiều tối 7/10, khiến nhiều xe máy, máy móc và thiết bị bị hư hỏng.

Hầm để xe của một căn biệt thự tại Cityland Park Hills ngập sâu khoảng 1,5 m sau trận mưa lớn tối 7/10.

Ghi nhận vào sáng cùng ngày, hầm để xe của một căn biệt thự trong khu dân cư Cityland Park Hills vẫn ngập sâu. Nước phủ kín khu vực hầm, nhiều thiết bị và tài sản chưa thể di chuyển ra ngoài.

Tại một chi nhánh ngân hàng Shinhan, gần chục xe máy của nhân viên bị nước ngập đến bảng đồng hồ. Nước cũng tràn vào khu vực thang máy và buồng điện, gây ảnh hưởng đến hoạt động của chi nhánh.

Cảnh ngập sâu trong một tầng hầm tại Cityland Park Hills.

Đại diện ngân hàng cho biết, đơn vị đã tiến hành bơm nước ra ngoài từ sáng 8/10, dự kiến mất khoảng 2 giờ. Sau khi nước được rút, nhân viên kỹ thuật sẽ kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị liên quan để khôi phục hoạt động trong buổi sáng.

Cách đó không xa, văn phòng đại diện một công ty may mặc của Mỹ cũng bị nước tràn vào. Sáng 8/10, nước dâng đến khoảng nửa cửa cuốn, bên trong văn phòng vẫn ngập khoảng 1 m.

Người dân tranh thủ dọn dẹp, vệ sinh khu vực tầng hầm sau trận mưa lớn.

Người dân tìm cách khắc phục, thu dọn tài sản và bơm nước ra ngoài.

Công nhân khẩn trương xử lý hệ thống cống thoát nước, nhằm đẩy nhanh tốc độ rút nước tại khu vực bị ngập.

Khu dân cư Cityland Park Hills có diện tích gần 27 ha, nằm trên hai trục đường Phan Văn Trị và Nguyễn Văn Lượng, phường Gò Vấp. Khu vực này gồm biệt thự, nhà phố, căn hộ cùng trường học, công viên và các tiện ích thương mại.

Trận mưa lớn chiều tối 7/10 khiến nhiều khu vực tại TPHCM ngập sâu, giao thông gặp khó khăn. Đến sáng 8/10, một số điểm thấp trũng vẫn còn ngập, trong đó có các tầng hầm tại khu dân cư Cityland Park Hills.