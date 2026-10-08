Cơn sốt chip AI tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận bán dẫn cao kỷ lục

Bên trong cơ sở sản xuất của Samsung. Ảnh: Samsung

Theo số liệu vừa được Samsung công bố, tập đoàn Hàn Quốc ước tính lợi nhuận hoạt động quý III đạt 107.400 tỷ won (khoảng 80,2 tỷ USD), tăng 782,5% so với mức 12.170 tỷ won cùng kỳ năm 2025. Doanh thu dự kiến đạt 195.000 tỷ won, tăng 126,6% so với cùng kỳ. Nếu được xác nhận trong báo cáo chính thức, đây sẽ là quý thứ tư liên tiếp Samsung lập kỷ lục về lợi nhuận hoạt động.

Đây cũng là lần đầu tiên một doanh nghiệp công nghệ vượt mốc 100.000 tỷ won lợi nhuận hoạt động trong một quý. Kết quả này cao hơn khoảng 1,6% so với dự báo trung bình của thị trường, bất chấp đồng won tăng giá gây bất lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu Hàn Quốc.

Động lực chính nằm ở mảng bán dẫn, đặc biệt là chip nhớ. Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đang khiến nhu cầu bộ nhớ tăng nhanh hơn khả năng mở rộng nguồn cung. Không chỉ các loại chip nhớ thông thường như DRAM và NAND tăng giá, bộ nhớ băng thông cao HBM – thành phần quan trọng trong các hệ thống tăng tốc AI – cũng đang trở thành mặt hàng có nhu cầu đặc biệt lớn.

Không chỉ Samsung, nhiều doanh nghiệp bán dẫn khác cũng đang ghi nhận kết quả kinh doanh đột biến nhờ nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu AI. SK Hynix, đối thủ trực tiếp của Samsung trong lĩnh vực bộ nhớ, tiếp tục hưởng lợi mạnh từ nhu cầu HBM – loại bộ nhớ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các bộ xử lý AI. Cùng với Samsung và Micron, ba doanh nghiệp này hiện chi phối phần lớn thị trường DRAM, trong khi nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu đang đẩy nguồn cung vào tình trạng căng thẳng.

Lý giải lợi nhuận tăng vọt, các ý kiến phân tích cho rằng, tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã giúp các nhà sản xuất chip nhớ nâng giá bán. Giá DRAM đã tiếp tục tăng ở mức hai chữ số trong quý III, trong khi nhu cầu HBM dành cho các hệ thống AI tăng mạnh. Khoảng cách giữa nhu cầu và nguồn cung được dự báo còn kéo dài sang năm 2027.

Samsung cũng đang hưởng lợi từ việc mở rộng doanh số HBM4, thế hệ bộ nhớ băng thông cao mới được sử dụng cho các nền tảng AI thế hệ tiếp theo. Các nhà phân tích cho rằng đóng góp của HBM4 cho Samsung đã bắt đầu thể hiện rõ trong quý III, trong đó có nhu cầu liên quan tới nền tảng Vera Rubin của Nvidia.

Sự bùng nổ của chip AI đang tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu lợi nhuận của Samsung. Trước đây, tập đoàn phụ thuộc lớn vào các sản phẩm điện tử tiêu dùng như điện thoại thông minh, TV và thiết bị gia dụng. Hiện nay, chính bán dẫn đang trở thành động lực tăng trưởng mạnh nhất, khi các công ty công nghệ toàn cầu đẩy mạnh đầu tư vào máy chủ, trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI.

Tuy nhiên, đằng sau mức lợi nhuận kỷ lục, một số mảng kinh doanh của Samsung vẫn gặp khó khăn. Theo Korea Times, bộ phận Device Experience (DX), phụ trách điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử thành phẩm, có thể tiếp tục thua lỗ quý thứ hai liên tiếp. Trong đó, mảng điện thoại chịu sức ép từ tình trạng thiếu chip nhớ và chi phí linh kiện leo thang. Một số dự báo cho rằng DX có thể lỗ khoảng 1.100-2.640 tỷ won trong quý III.

Tình trạng thiếu chip cũng đang tác động ngược trở lại thị trường điện tử. Khi các nhà sản xuất ưu tiên công suất cho DRAM máy chủ và HBM phục vụ AI, nguồn cung dành cho thiết bị tiêu dùng bị thu hẹp. Theo hãng phân tích thị trường IDC, lượng điện thoại thông minh toàn cầu trong quý II giảm 7,4%, trong khi các nhà phân tích dự báo lượng xuất xưởng của Samsung tiếp tục giảm trong quý III.

Triển vọng phía trước vẫn tích cực nhưng không hoàn toàn không có rủi ro. Nhu cầu AI được dự báo tiếp tục thúc đẩy giá chip, song tốc độ tăng giá bộ nhớ đã bắt đầu chậm lại. Đồng thời, ngành bán dẫn có tính chu kỳ cao, khiến Samsung phải tăng mạnh đầu tư để mở rộng công suất trong lúc đối mặt với khả năng nhu cầu AI giảm tốc.