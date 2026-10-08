Việt Nam giải chính xác "bài kiểm tra" siêu khó, nhận về "món quà" 2 tỷ USD từ Samsung: Năng lực tiến gần Hàn Quốc

Kế hoạch nâng tầm vai trò sản xuất cho Việt Nam

Theo Nikkei Asia, Samsung Electro-Mechanics dự kiến sẽ rót gần 5 tỷ USD từ nay đến năm 2028 vào lĩnh vực sản xuất chất nền bán dẫn tại Hàn Quốc và Việt Nam.

Động thái này nhằm củng cố và nâng cao vai trò của Việt Nam trong việc sản xuất các linh kiện then chốt phục vụ máy chủ trí tuệ nhân tạo và hệ thống tính toán hiệu năng cao.

Tuần trước, Samsung Electro-Mechanics – công ty con chuyên về linh kiện thuộc tập đoàn Samsung – đã công bố hai khoản đầu tư lớn vào chất nền màng lật mảng lưới cầu (FC-BGA), loại vật liệu được ứng dụng trong các dòng chip dành cho máy chủ AI, robot và xe thông minh.

Trong đó, một khoản trị giá 4.270 tỷ won (3,2 tỷ USD) được rót vào nhà máy Sejong ở thị trường nội địa — đánh dấu mức kinh phí kỷ lục dành cho một dòng sản phẩm duy nhất của công ty. Khoản đầu tư còn lại có trị giá 2.510 tỷ won (1,87 tỷ USD) dành cho chi nhánh của hãng tại Việt Nam.

Trước đó vào năm 2022, tập đoàn đã công bố kế hoạch thử nghiệm sản xuất dòng chất nền này tại cơ sở ở Thái Nguyên. Việc tiếp tục mở rộng quy mô cơ sở ở thời điểm hiện tại cho thấy các đợt thử nghiệm đã đáp ứng đúng kỳ vọng, tạo tiền đề vững chắc để tiến lên giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Đây là bước đi mới nhất của Samsung trong lộ trình nâng cấp hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Kể từ khi gia nhập thị trường này với nhà máy sản xuất điện thoại di động vào năm 2008, tập đoàn đã không ngừng mở rộng quy mô sang các mảng điện thoại thông minh, màn hình và linh kiện điện tử.

Việc đưa vào sản xuất chất nền FC-BGA đại diện cho sự dịch chuyển mang tính chiến lược lên tầng giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng chip, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của Samsung.

Một phần nguồn vốn đầu tư nói trên sẽ đến từ các gã khổng lồ công nghệ. Phía Samsung cho biết, các khoản đầu tư mới được xây dựng "dựa trên mối quan hệ hợp tác trung và dài hạn với các đối tác Big Tech toàn cầu cũng như các khách hàng trong ngành bán dẫn" — những đơn vị sẽ mang lại "sự hỗ trợ về tài chính" và bảo chứng về lượng đơn đặt hàng.

Mặc dù vậy, tập đoàn không nêu tên cụ thể các doanh nghiệp này cũng như mức đóng góp chi tiết của họ.

Samsung đang rất lạc quan với kế hoạch của mình

Bất chấp những lo ngại từ giới đầu tư về tính bền vững của làn sóng bùng nổ trung tâm dữ liệu AI cũng như các cấu trúc tài chính ngày càng phức tạp đằng sau nhiều dự án, Samsung vẫn giữ góc nhìn rất lạc quan. Tập đoàn nhận định cơn sốt này sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong vòng 2 đến 3 năm tới.

Kế hoạch sản xuất dòng chất nền "FC-BGA siêu lớn" của Samsung còn có thể ứng dụng trên các dòng robot và xe thông minh. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cho biết nhu cầu cũng sẽ đến từ ngành công nghiệp quốc phòng, máy chủ AI và các hệ thống tính toán hiệu năng cao.

Đánh giá về đà "tăng trưởng bùng nổ" của nhu cầu chất nền, Samsung cho hay: "Chip bán dẫn AI đang phát triển theo hướng tích hợp các chip hiệu năng cao nhằm phục vụ tính toán tốc độ cao và xử lý dữ liệu dung lượng lớn. Hệ quả là công nghệ FC-BGA cũng đang tiến lên các chuẩn mực cao hơn với cấu trúc diện tích lớn, nhiều lớp phức tạp và độ tích hợp cao."

Hiện tại, tiềm năng bán dẫn của Việt Nam chủ yếu tập trung vào các công đoạn đóng gói, kiểm thử và sản xuất linh kiện liên quan thay vì trực tiếp sản xuất vi chip. Tuy nhiên, dòng vốn đầu tư từ các tập đoàn lớn như Samsung, Intel và Amkor Technology đang tích cực thúc đẩy mục tiêu tiến sâu vào các phân khúc cao cấp hơn của chuỗi cung ứng.

Trong chiến lược hai mũi nhọn đối với mảng FC-BGA của Samsung, cơ sở Sejong sẽ chịu trách nhiệm sản xuất các dòng sản phẩm có giá trị cao và độ phức tạp cực kỳ lớn.

Trong khi đó, nhà máy tại Thái Nguyên sẽ đóng vai trò cung ứng nguồn hàng ổn định nhằm đáp ứng sản lượng lớn trên phạm vi toàn cầu và tối ưu hóa hiệu suất hoạt động.

Kế hoạch này được công bố cùng tuần với sự kiện liên doanh giữa hãng chip Broadcom (Mỹ) và Toppan Holdings (Nhật Bản) chính thức khai trương nhà máy sản xuất chất nền FC-BGA cao cấp đầu tiên tại Singapore.

Vào tháng 7, một ông lớn khác của Hàn Quốc là LG cũng áp dụng chiến lược hai mũi nhọn tương tự khi rót 1 tỷ USD vào các hoạt động tại Việt Nam để sản xuất mảng lưới cầu (BGA) và mô-đun hệ thống trong một đóng gói (SiP), đồng thời vẫn giữ lại mảng sản xuất giá trị cao và nghiên cứu phát triển chất nền tại Gumi (Hàn Quốc).

Tổng hòa lại, Nikkei Asia nhận định, các khoản đầu tư này thể hiện rõ nét vai trò đang lên của Việt Nam như một trung tâm sản xuất trọng yếu cho mảng đóng gói bán dẫn và chất nền tiên tiến, ngay cả khi các công đoạn sản xuất tinh vi nhất vẫn tập trung chủ yếu tại Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Ông Chang Duck-hyun, Tổng Giám đốc Điều hành của Samsung Electro-Mechanics, khẳng định khi nhu cầu ngành bứt phá: "Các chất nền bán dẫn giá trị gia tăng cao đang trở thành linh kiện cốt lõi ngày càng quan trọng, đóng vai trò quyết định đến hiệu năng của chip cũng như sự ổn định của toàn bộ chuỗi cung ứng."